梁敏巧一日只吃一餐對抗肥妹底　鄧伊婷曾逾60公斤被笑係「彭彭」

去年在《女神配對計劃》走紅的無線藝員梁敏巧昨早參加在中環舉行的慈善跑。她表示，今日是「氣氛組」，志在帶動氣氛令大家跑得開心，故僅跑一公里賽事。她笑言，過去一年很懶，「已經擺低曬做gym、做運動嘅嘢」，但今年決定要重拾跑步和健身，又有做瑜伽和行山。她又指一直嚴格控制飲食，更採用「20•4」飲食法，即一日只吃一餐，「我一定要keep住，因為我天生係肥妹底，唔郁就一定要食得好清或者少，如果唔係就會好容易身型暴脹。」

梁敏巧專注工作

在參與《女神配對計劃》後，梁敏巧人氣急升，被問到感情發展，她笑指要「順期自然」，「女孩子30歲啱啱事業有啲起色，集中做嘢先，感情就順期自然。」至於新一年的計劃，她表示，希望新一年可拍到有角色的劇，主持方面也可以有發展，在《東張西望》外，也有新節目可發揮，並有持續增值自己，為觀眾帶來好作品。

鄧伊婷曾重逾 60 公斤

同樣是TVB藝人的鄧伊婷亦有參與1公里賽事。她表示，以前曾經好肥，體重超過60公斤，經常被經理人叫減肥，更曾被改花名，與另一位窈窕的model合稱「丁滿與彭彭」。她透露，曾試過無數方法減肥，「試過完全唔食嘢，又試過淨係食生果，唔食澱粉質，又跟過餐單，發現，我嘅方法係一定要做運動，再配合「16•8」飲食法，呢個方法令我突破咗樽頸位。」

鄧伊婷效力電視台十年

她剛在TVB獲頒10年長期服務獎，得悉獲獎時都好驚喜，原來10年轉眼便過去，這些年拍過綜藝、旅遊節目，又拍過劇，做過的事情好多，「發現自己真係鍾意做演員，亦都係而家最想繼續喺呢行行落去嘅一個目標」，故現在也有努力上堂學習演技，前晚上堂到午夜，昨天一早又要落場跑，十分勤力。她表示，今年會繼續爭取拍劇，用不同方法尋找機會，讓更多監制認識自己。

阮浩棕10公里慈善跑創PB

另一名TVB藝員阮浩棕則參與10公里慈善跑，以大約48分鐘完成賽事，他表示今次是個人最佳成績，對結果十分滿意。他又指，要維持良好體態就要訂下目標，例如參加跑步賽事，他月初參與過另一個慈善跑，已為此練習了三、四周，但上星期工作太繁忙未及練習，加上「今次跑道超出預期，好多上斜、落斜，係一個具挑戰嘅賽事。」

阮浩棕被誤認為是鄧兆尊

他日前參加渣馬後，被網民誤認為是鄧兆尊，成為網絡熱話，他表示，「被人見到係好開心嘅事，好坦白講，喺我哋呢一行，好多時做嘢都未必有人留意到， 但有一張相俾人哋留意到，雖然係認錯，都係開心嘅。」他又開玩笑指，「如果可以似鄧兆尊先生咁有錢、有貴氣、有福相都幾好！」但他則指，未有想過要如鄧兆尊一樣艷福無邊，「我未有呢方面嘅諗法，而家過好自己生活、做好自己嘢先。」