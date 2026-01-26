A.I.微短劇大尺度畫面挑戰電視底線　麥美恩驚呼電視可以播鹹片？

《被出軌的人》是由 TVB Plus 製作、myTV SUPER 出品的 A.I. 生成愛情微短劇，自1月19日上線以來引發全城熱話。該劇延續前兩部 A.I.微短劇的熱潮，以婚姻背叛與人性幽暗為主題，每集僅2分鐘，節奏明快。由 A.I. 演員鄭卓丹、蘇莉及譚尹婷主演，上架首日即衝上 myTV SUPER 觀看排行榜第三位，勢頭強勁。

上架首日即進佔觀看榜三甲

《被出軌的人》講述設計師 Nicole 欲挽救婚姻，卻揭發丈夫 George 與同事 Emily 發展婚外情。隨著 Nicole 離婚展開新生活，真相卻發生驚人的反轉。劇集預告片自去年底公佈後已引發討論，已上架的首 6 集更挑戰香港電視史上尺度極限，製作團隊大膽運用 A.I. 技術呈現人性慾望，視覺效果極具衝擊力，成功吸引大批觀眾追看，上架myTV SUPER僅一日已躍升至 myTV SUPER 觀看排行榜第三位。

麥美恩「鹹片可以喺電視播？！」

myTV SUPER 於社交平台公開多位藝人試看的真實反應。麥美恩（Mayanne）觀看預告後一度驚呼：「鹹片可以喺電視播？！」吳若希（Jinny）則代入感極強，直言若現實中遭遇女主角 Nicole 的境況，希望身邊人能直接告之實話，更笑言最好一併提供證據，方便自己爭取撫養權。Jinny 隨後更緊貼劇情，於 Instagram 上請教唐碧霞師傅「小三相」特徵，引發討論。Mayanne 與 Jinny 特別留意到 A.I. 女演員穿著比堅尼時，連腰間微小的「贅肉」也完美還原，大讚製作團隊極其注重細節，令畫面真實感倍增。

藝人試看反應超驚訝

森美觀看期間尷尬面紅兼全程「哇哇聲」，笑稱畫面太吸睛搞到忘記看劇情；郭偉亮（Eric Kwok）則對 A.I. 技術感到不可思議，不斷追問是否全部A.I.製作，更意猶未盡要求「加碼」看多集。至於 PlanV 的五位年輕成員表現則相對害羞，起初頻頻詢問「真係出得街？」、「真係 OK？」，但隨即被劇情吸引，侯雋熙(Duncan)更急不及待現場索取連結想觀看全集。

myTV SUPER致力為用戶提供多元化的觀賞體驗，搜羅及製作不同節目，用戶可以隨時點播重溫。A.I.微短劇《被出軌的人》共11集，於1月19日正式登陸TVB Plus同myTV SUPER，TVB Plus逢星期一晚9:30，星期二晚9:35播出一集，myTV SUPER 已經於1月19日上架首6集，將於1月26日晚9:30上架後5集。所有集數免登記免費收看。

