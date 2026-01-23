非常檢控觀｜陳曉華承佘詩曼囚衣造型　張馳豪托眼鏡演活傻氣直男

《非常檢控觀》由林志華監製、黎倩儀編審，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。劇集主要演員有馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒、陳曉華、游嘉欣、蔣家旻、張馳豪、李成昌、程可為等。

《非常檢控觀》逢周一至五晚八點半翡翠台播映。（公關提供）

陳曉華捲入命案淪階下囚

昨晚（22日）一集，「現代陳世美」渣男Sammy（何廣沛飾）「渣數」Level up，由於秦湘言（陳曉華飾）纏著Sammy要找回失蹤了的女兒文晶晶（周珈慜飾），不勝其煩的Sammy為了消滅湘言這個絆腳石，相約對方到酒店房見面後玩失蹤，結果湘言捲入Sammy忠粉張詩雅（吳嘉儀飾）離奇墮樓死亡事件，並因一個短訊被控謀殺兼還押拘留。「滅罪鐵三角」包希仁（馬德鐘飾）、公孫珀（賴慰玲飾）、展熊飛（吳偉豪飾）感到另有內情，著手調查Sammy，不但發現張詩雅死前曾「脫粉」，還曾與晶晶在Sammy的一次公開活動中碰過面，閉路電視證據顯示，晶晶進入了Sammy的休息室後再沒有外出過，種種證據均指向Sammy與晶晶失蹤有關…

陳曉華捲入命案淪階下囚。（公關提供）

監製認證陳曉華喊功：喊起上嚟好難唔令人心痛

「現代陳世美」這個單元，自播出後在討論區引發連番熱討，尤其昨晚Sammy連自己母親死了多時也不知道這個點，更令網民齊聲鬧爆；至於兩位單元主角何廣沛及陳曉華（Hera），演技更是贏盡正評，當中大晒「喊功」、「迷茫」及「自言自語」之巔的Hera，更獲網民一致好評演技，力指她是最有潛力升呢實力派一線的無綫新一代小花！網民：「係有觀眾緣嘅年輕女花旦」、「林澄演得唔錯，進步咗好多」、「陳曉華值得捧，真係有進步」、「佢係有Potential 的」、「希望佢有朝一日能成為視后」，有心水清網民指想不到Hera於3年前拍攝《非常》時已如此好戲，並揚言：「將來唔難做到視后，加油！」昨晚一集，Hera又喊出新高度，事緣展熊飛因看不過眼Sammy太渣，一再逼令湘言面對殘酷現實；眼看及憶起Sammy種種殘酷的湘言，頓時哭成淚人，Hera該幕不但演活了滿滿的心痛、而且還帶著沉重的不甘，難怪監製林志華也曾揚言：「佢喊起上嚟好難唔令人心痛。」

監製認證陳曉華喊功：喊起上嚟好難唔令人心痛。（公關提供）

陳曉華「黃色囚衣」神還原經典

無獨有偶，昨晚Hera因遭廣沛嫁禍，被逼還押受審，當Hera穿上黃色囚衣亮相時，有網民搞笑聯想到「黃色囚衣三視后」楊茜堯、佘詩曼及宣萱三位視后級人馬，先後在《家族榮耀》系列及《執法者們》中坐牢，三人亦不約而同穿上款式近乎一樣的黃色囚衣；如今Hera換上這件視后必備造型，加上與日俱增的演技好評，不少網民覺得Hera今年有望衝視后。翻查資料，Hera尚有三套劇集還未播出，分別為《死有對証》、《夫妻的博奕》及《璀璨之城》，當中《璀璨》更是重頭劇，要邁向視后之路絕非難事。

Hera因為呢件「黃色視后囚衣」意外引爆熱話。（公關提供）

「黃色囚衣三視后」宣萱、佘詩曼及楊茜堯三位視后級人馬。（公關提供）

44吋長腿＋185cm身高先天條件超優厚

而比Hera更新的張馳豪Aska，同樣亦憑《非常》吸盡好評。飾演見習檢控官趙子幀的Aska，憑藉先天185cm身高、44吋超長腿、健碩身形三大優厚條件，穿起西裝出場時氣宇軒昂，迷倒不少女Fans。除了外形吸引，Aska的角色亦相當Cutie，憨直傻氣之餘，又問題天天都多，有時氣氛終結、有時突破盲腸、有時代觀眾發聲，是劇中「緩和氣氛擔當」之餘，亦是一等一「忠厚直男」！

Aska身形先天條件夠優厚。（公關提供）

Aska啲傻氣100分。（公關提供）

設計托眼鏡小動作增傻氣

Aska這次演出如此出色，監製林志華及劇組絕對功不可沒！為了令Aska角色望落更「直男」＋「書卷氣」，監製千挑萬選為他配了一副黑色圓粗框眼鏡，加上Aska的清澈、純真及無辜眼神，絕對相得益彰！Aska接受官方訪問時透露有為角色設計小動作：「主要係托眼鏡，可能我哋討論緊一啲事情時，我對嗰樣嘢有一啲特別嘅感覺／感受，我可能就會托一托眼鏡令自己（指角色）安心番。」Aska又笑言為了演好趙子幀，有參考周潤發在電影《英雄本色》中「小馬哥」那種Playfulness再加以收斂，並笑言自己真實性格也是佻皮中帶收斂：「我本身都係一個傻傻哋，又保留咗少少童真（傻笑）嘅人，但因為我嘅成長或者我嘅職業，我將呢樣嘢收咗好多。同埋我自己對所有嘢都係好好奇，對所有嘢嘅反應都係好直接，所以我覺得同趙子幀係有啲相似嘅。」

為了令Aska角色望落更「直男」＋「書卷氣」，監製千挑萬選為他配了一副黑色圓粗框眼鏡，加上Aska的清澈、純真及無辜眼神，絕對相得益彰！（公關提供）

被大量專業名詞廣東話對白考起

談到角色不時要應付大量資料性對白，Aska坦言廣東話對白對他確是「一大難題」：「因為有好多專業嘅名詞／物件...都練咗好多次好多次，有時喺拍攝過程中都有時會因為急咗，啲字就唔係講得好清楚，又或者變咗第二啲字，引起咗一啲笑料咁。」