邵氏兄弟豪擲50億港元吞併內地劇王公司　黃宗澤可隨時北上拍劇？

2026年1月21日，香港影視界與資本市場投下一枚震撼彈！老牌電影公司邵氏兄弟（Shaw Brothers）正式宣佈，將以發行代價股份方式，作價高達45.765億元人民幣（約50.98億港元），收購內地劇集製作公司「正午陽光」的50.05%股權，以及華人文化（CMC）旗下的UME影院等資產。這場因雙方資本體量懸殊而被形容為「蛇吞象」的世紀交易，隨即引發行業內外劇震。



華人文化左手交右手 兩強聯手重組版圖

據邵氏兄弟披露的公告顯示，公司與其主要股東華人文化（CMC）已訂立買賣協議。邵氏擬通過發行新股支付本次收購代價，將CMC Moon Holdings持有的業務納入麾下。由於邵氏兄弟自2016年起已由「中國梅鐸」黎瑞剛掌舵的華人文化入主，此次交易實為黎瑞剛整合旗下影視資產的重大重組棋局。

邵氏兄弟控股在公告中披露，2022年至2024年以及2025年前三季度，目標業務實現的收入分別為23.17億元、22.62億元、22.95億元、12.25億元，稅後淨利潤依次為2.91億元、2.02億元、2.80億元、1.44億元。（Shaw Brothers公司公告）

透過這次收購，邵氏兄弟不僅獲得了內地最強的內容製作能力，更直接打通了從製作到院線發行的全產業鏈。是次交易因雙方資本體量的巨大反差，被業界形容為典型的「蛇吞象」式併購，亦標誌著黎瑞剛對旗下影視版圖的一次重大重組。

華人文化集團公司官網介紹，圖中可見TVB、邵氏兄弟、正午陽光均是其旗下業務資源。（華人文化集團公司官網）

邵氏兄弟：從邵逸夫時代到黎瑞剛掌舵

作為華語電影的金漆招牌，邵氏兄弟的前身「邵氏電影公司」早於1958年由影視大亨邵逸夫爵士在香港創立，曾出品過《江山美人》、《大醉俠》、《傾城之戀》等逾千部經典電影，是一代人的集體回憶。經歷1971年上市、2009年私有化退市的起伏後，2016年華人文化收購美克國際29.94%的股權，成為邵氏電影公司第一大股東，並由「傳媒教父」黎瑞剛出任董事局主席，將公司更名為「邵氏兄弟」並重新在香港上市。

目前邵氏仍由黎瑞剛擔任董事局主席，主要業務涵蓋影視投資及藝人管理。近年邵氏積極與內地平台合作，出品了《執法者們》、《風華背后》等多部合拍劇，旗下更坐擁黃宗澤（Bosco）、胡定欣等多位當紅簽約藝人。隨著今次收購完成，一眾邵氏藝人未來極有機會參演正午陽光製作的劇集中，外界正密切關注這家老字號能否藉此機會，在兩地影視市場再創輝煌。

近年邵氏積極與內地平台合作，合拍劇《風華背後》更是即將播出。（Shaw Brothers官網）

正午陽光：內地「國劇門面」

至於被收購的目標「正午陽光」，在內地劇迷心中地位超然，被譽為「正午出品，必屬精品」。這家成立於2011年的製作龍頭，多年來打造了無數爆款神劇，包括胡歌主演的《偽裝者》及《琅琊榜》系列、寫實大劇《大江大河》系列、女性群像劇《歡樂頌》以及燒腦劇《開端》等，作品叫好又叫座，覆蓋了所有主流衛視及視頻平台。

內地網民評選的正午陽光高分劇集，該公司更被譽為「正午出品，必屬精品」。（小紅書圖片）

值得一提的是，正午陽光近年更將觸角伸向電影圈。2025年底，其出品的首部院線電影《得閒謹製》上映後氣勢如虹。截至2026年1月22日，該片已連續15次實現「票房逆跌」（即單日票房不跌反升），累計票房突破4億元大關。