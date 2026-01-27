碧咸嫂Victoria獲頒勳章全家現身力撐　Brooklyn洗紋身「贈興」

「萬人迷」碧咸（David Beckham）大仔Brooklyn上周無預警發6頁聲明宣布與父母關係決裂，更表明立場不會與父母和解，事件震撼全球。而「碧咸嫂」Victoria昨日於巴黎時裝周舉行期間，於當地獲法國文化部頒發「法國藝術與文學騎士勳章」，老公與其餘3名子女一同到場力撐。

與Brooklyn決裂後 全家首次同框出席公開場合

事後碧咸及Victoria在IG分享獲頒勳章的照片，Victoria留言表示：「我很榮幸獲法國文化部頒授藝術與文學騎士勳章，我一直非常欣賞法國的美學理念及其對待時尚的嚴肅態度：將時尚視為一種藝術形式。能在此獲得認可和如此殊榮，對我來說是莫大的榮幸──這體現了我數十年來的付出和奉獻。我衷心感謝法國文化部長Rachida Dati授予我這份榮譽。同時，我也要感謝所有信任我的事業夥伴、我的家人，尤其是我的先生兼最初的投資人大衛。我感激不盡，你們就是我的一切。」今次是自Brooklyn與家人正式決裂後，碧咸全家一同現身公開場合。

Brooklyn洗紋身「贈興」

至於Brooklyn，當然沒有出現或在社交平台祝賀母親，更有網民發現他已經洗掉多年前向母親致敬的紋身。Brooklyn原本在胸口位置刺了「Mama’s Boy」的紋身，而去年12月他發布赤裸上身抱狗的照片時，原本的紋身已被另一紋身花卉圖案遮蓋，據知該紋身是結婚時，百億千金老婆Nicola Peltz手持的婚禮花束。