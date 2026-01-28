白安台上開唱直接躺平　將舞台變成私密臥室：希望有回家的感覺

「創作才女」白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會日前於台北Zepp New Taipei開唱，這也是她此次巡演的第8場。終於回到熟悉的台北開唱，白安難掩興奮地說：「很開心回到長大的地方，唱歌給你們聽！」回到台北場，白安的媽媽及家人都到場力挺，好朋友們也現身支持，包括宇宙人小玉、傻子與白痴蔡維澤及李沂邦、守夜人秦旭章等人皆到場觀賞。看到台下許多好友的熟悉身影，白安忍不住打趣表示：「他們都很久沒看我演出了，不知道今天看完，有沒有覺得我有長大了一點！」

白安躺透明數羊床上，躺唱〈我該用什麼才能留住你〉靜靜懷念。(公關提供)

演唱會以《星期八》、《電影類型》氣勢開場，白安一登場便帶領全場進入屬於她的「星期八世界」。演出過程中，歌迷在台下熱情大喊「成為你演唱會的太陽！」突如其來的告白讓白安又驚又喜，開心回應：「我今天在場有很多太陽吧！」隨後白安在「星期八幻彩DJ台」化身DJ ANN，以電子音樂展現她的不同面貌，接連帶來《尋找精靈》、《麥田捕手》、《不聽》、《我只想在乎我在乎的》，節奏與氛圍不斷推升，讓現場氣氛持續沸騰。

宇宙人小玉點歌卻被cue上台 未彩排驚喜合唱帥翻天。(公關提供)

這次白安也特別在台上準備了「透明數羊床」與「空氣沙發」，慵懶地坐臥在沙發上演唱《臥室音樂》，甚至直接平躺在透明床上，彷彿把整個演唱會現場變成自己的房間。白安也對台下歌迷說：「希望你們來到這裡，有回家的感覺！」而這份宛如回到房間般的氛圍，也延續到情感最深的一刻。當準備唱到獻給爸爸的歌曲《我該用什麼才能留住你》時，白安坦言：「每次唱這首歌，都覺得是整張專輯裡最難唱的一首，唱七場大概會哭五場。」她分享，忘記一個人的聲音有時其實很容易，因此選擇用歌曲把這份想念留下來，以最貼近自己的方式，在最放鬆、最私密的狀態裡，躺在床上唱著歌，靜靜地懷念。

白安手拿live攝影機走入觀眾席，與歌迷近距離互動。(公關提供)

演唱到《路邊野餐》時，白安特別拿起攝影機自拍，拍攝畫面即時live投放在大螢幕上，將演唱會瞬間轉化成專屬於當下的影像記錄。隨後她走下舞台，與歌迷超近距離互動，不僅坐在歌迷身旁合影留念，還請歌迷接手攝影機替她拍攝，拉近彼此距離，也讓現場充滿驚喜，白安說：「謝謝今天每個來到這邊的你們！」而歌迷們也以滿滿心意回應這份溫柔，特別準備應援手幅支持白安，讓她感到心暖暖。

白安坐臥空氣沙發 將演出現場變成她的臥室。(公關提供)

而白安準備了台北場限定點歌環節，寵粉地詢問現場歌迷想聽什麼歌，沒想到一個熟悉的聲音點了宇宙人的《一萬小時》，結果竟是宇宙人小玉自己點的。白安幽默地順勢 cue 他下台：「要不要下來帥給大家看一下？」隨後，小玉驚喜上台，與白安合唱莫文蔚的《愛情》，小玉笑說：「很刺激欸，都沒有彩排過！我真的是來看演出的。」白安則分享，她與小玉是認識很久的好朋友，就像自己的兄長一樣；同時也透露自己上週過得非常累、情緒有些低落，而她和小玉及其他好友有個「打氣群組」，會在群組裡互相加油，給她不少安慰：「我覺得這世界上有時候還是很需要朋友的！」而有了小玉的驚喜加持，也讓白安感到相當安心又自在，更直接叫小玉幫自己拿衛生紙，兩人自然又日常的互動，也讓現場觀眾看見他們深厚的友情與默契。

白安席地而坐，輕鬆開唱。(公關提供)

白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會走過台中、北京、上海、成都、武漢、深圳、廣州、台北等8個城市後，接下來將於3月7日於高雄後台 Backstage Live舉行最終場，門票於拓元售票系統熱賣中。

白安《路邊野餐》演唱會最終場 將於3月7日高雄後台開唱。(公關提供)