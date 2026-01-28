韓國戀愛真人騷女嘉賓遭欺凌墜樓癱瘓　留遺言：只有我死才能鬧大

韓國首部全女同性戀真人騷《你的戀愛》爆發開播以來最慘烈悲劇！曾因「敢言」性格引起關注的8號女嘉賓孫敏宇（손민우），疑不堪1號嘉賓金里轅（김리원）及其支持者長達一年的系統性網絡暴力，於2025年12月26日跳樓自殺未遂。

你的戀愛｜女1. 金里轅（김리원）（IG＠gay._.zip）

揭發1號成人主播背景慘遭「出賣」

事件起因於8號嘉賓孫敏宇發現1號嘉賓金里轅隱瞞於成人直播平台擔任「色情主播」的經歷參與節目。孫敏宇擔心節目形象受損，遂私下向節目組要求核查，豈料製作方不僅未有保密，反而將舉報人身份直接告知金里轅。

金里轅隱瞞於成人直播平台擔任「色情主播」的經歷參與節目。（ig@xinxi_ix）

女1誘騙女5做脫衣主播？

據悉，金里轅在拍攝期間更被指試圖想跟另一名年僅20歲的女嘉賓鄭韓潔（정한결）一起去海外旅行，以及介紹娛樂公司代表給她認識。當時孫敏宇因察覺異樣，極力阻止金里轅接觸其他嘉賓（包括鄭韓潔），以免她們被「拉下水」，從此成為金里轅的眼中釘。

鄭韓潔稱金里轅在拍攝期間希望想和她一起去海外旅行，以及介紹娛樂公司代表給她認識。（IG＠gay._.zip）

「300人惡評大隊」欺凌長達一年

金里轅被爆出擔任成人平台主播後被節目組要求「下車」（退出），其鏡頭在正式播出時幾乎全被刪減或重播處理。然而，這卻觸發了其支持者的瘋狂報復。金里轅被指煽動粉絲成立「300人惡評大隊」，以「守護女性職業尊嚴」為名，對孫敏宇展開長達一年的網暴。欺凌手段極其殘忍，不但在群聊中教學如何撰寫規避法律風險的侮辱評論，更因孫敏宇在節目中被稱為「鯰魚嘉賓」，惡意製作「鯰魚被刨開」的血腥圖片進行人身攻擊。

金里轅被指煽動粉絲成立「300人惡評大隊」，以「守護女性職業尊嚴」為名，對孫敏宇展開長達一年的網暴。（X@zzz07366）

金里轅在群聊中教學如何撰寫規避法律風險的侮辱評論。（X@zzz07366）

更因孫敏宇在節目中被稱為「鯰魚嘉賓」，惡意製作「鯰魚被刨開」的血腥圖片進行人身攻擊。（X@zzz07366）

孫敏宇自殺：只有我死才能讓事件鬧大

長期處於精神崩潰邊緣的孫敏宇，於去年12月26日選擇從高處跳下輕生。雖然經搶救後保住性命，但其全身多處骨折、脊椎嚴重損傷，目前面臨終身癱瘓的風險。孫敏宇此前曾在社交平台發布多張帶血跡的自殘照片，並留下令人心碎的絕望遺言：「只有我死才能讓事件鬧大。」

孫敏宇此前曾在社交平台發布多張帶血跡的自殘照片，並留下令人心碎的絕望遺言：「只有我死才能讓事件鬧大。」（網上圖片）

加害者現身夜店

遭指控為霸凌主謀的金里轅被目擊在夜店如常表演，神情輕鬆，完全看不出對這起悲劇有任何愧疚。且正計劃轉戰中國社交平台發展網紅事業；而孫敏宇則需24小時看護維持生活。韓國醫學界指出，孫敏宇的康復前景極不樂觀，即便進行長期物理治療，日常生活亦難以自理。

遭指控為霸凌主謀的金里轅被目擊在夜店如常表演。（X@zzz07366）

目前孫敏宇的康復前景極不樂觀，全身骨折、脊椎重傷，面臨終身癱瘓風險。（網上圖片）

節目組遭批失職淪為共犯

輿論除了對金里轅進行聲討外，還將矛頭直指製作方。網友怒轟節目組「傳話」行為是引發衝突的推手。在得知節目成員中存在嚴重騷擾與惡性攻擊後，卻沒有任何保護機制。目前，節目組新季節目仍計劃照常播出，但遭到韓國網民的抵制。

網友怒轟節目組「傳話」行為是引發衝突的推手。（網上圖片）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！