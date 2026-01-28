《偶像學校》慎惠仁宣佈結婚！曾出櫃認雙性戀　今嫁小兩歲男歌手

曾參加韓國選秀節目《偶像學校》的慎惠仁（솜혜빈，SOM HEVIN），近日透過社交媒體無預警宣布婚訊！



她將於今年2月正式升格人妻，對象是小她2歲的樂壇新人金藝勳（김예훈）。

《偶像學校》慎惠仁無預警公開結婚喜訊。（Instagram@somgodld）

更多慎惠仁的相片：

+ 8

IG曬唯美婚紗照！感性告白：找到靈魂伴侶

慎惠仁1月25日在IG上分享多張充滿氛圍感的婚紗照，感性寫下：

我遇見了一位願意與我共度餘生的人。

她提到，自己在信仰中獲得了平靜，並遇見了這位既坦誠又溫暖的另一半。

她大讚準新郎金藝勳是個「充滿香氣且可愛的人」，不僅與她有共同的信仰，更給予她極大的平安感。兩人預計下月舉行婚禮。隨後新郎金藝勳也在社群分享喜訊，稱遇到了「珍貴的緣分」。

金藝勳김예훈（Instagram@nooheymik）

更多金藝勳김예훈的相片：

+ 8

從勇敢出櫃到步入禮堂

慎惠仁因參加Mnet《偶像學校》打開知名度。2019年她在IG上公開承認自己是雙性戀，關注並大方曬出當時的女友，成為韓星中少數勇敢「出櫃」的代表，一度引發網友熱議。

根據韓媒《edaily》報導，慎惠仁過往受訪時曾帥氣表示：

我並非刻意想留給大眾什麼印象，只是想坦率表達『我就是這樣的人』，並不想刻意抹除『出櫃藝人』的形象。

跨足藝術領域 承諾持續帶來好作品

慎惠仁去年11月推出新歌《給漫長凌晨的你》，同時也跨足繪畫領域。她承諾婚後不會淡出演藝圈，將繼續透過音樂與畫作展現「平靜」的美學，並作為藝術家對世界發揮正面影響力。

最後，她不忘對一路支持她的粉絲喊話：

我會浪漫地生活下去的！

消息一出，粉絲紛紛湧入留言區祝賀，大讚兩人：

「顏值超速配」

「一定要幸福」



延伸閱讀：前SKE48主將宣佈結婚 秘戀相識10多年男團偶像 地下情3年零破綻

+ 11

延伸閱讀：

趙露思驚傳夜市擺攤！卸下女神光環「素顏繫圍裙」賣蛋烘糕

王子被發現公司尾牙照吃 范姜彥豐怒嗆「還要臉嗎」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】