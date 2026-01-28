有罪之身劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《有罪之身》陸劇又名《無罪之身》。有王偉宗、張碩、周英程、蔡旭陽作為編劇，王濤濤為執導，由魏大勛、孫千領銜主演的一套以犯罪為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《有罪之身》電視劇情大綱

警隊在搜證過程中，偶然從證物一部殘舊的留聲機內，揭發了一段封塵十載的奪命懸案。隨着調查工作的深入，隱藏於這宗命案背後、足以撼動人心的震撼真相才被徹底挖掘出來。然而，這部劇集的焦點並非僅限於破解謎團，而是透過細膩的情感脈絡作為連結，呈現出三位原本前途璀璨的青年，如何在命運的重重枷鎖與磨難中，誓死保衛彼此，將那份在絕境下依然純粹、真誠的守護之情刻劃得入木三分。

《有罪之身》播出時間｜最新追劇日曆

《有罪之身》電視劇幾時播?《有罪之身》首集於1月28日晚上6點播放，一共有14集，由愛奇藝播放。1月28日，VIP會員18:00更新4集1月29日起，VIP會員每日18:00更新2集；2月1日，VIP會員12:00更新1集；2月2日-2月4日，VIP會員停更2月5日起，VIP會員每日18:00更新1集。

《有罪之身》演員

魏大勛 飾 陸鳴

孫千 飾 夏雪