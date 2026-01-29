金晨被爆「車禍逃逸」找助理頂罪涉嫌騙保　保險公司調查監控拆穿

大陸女星金晨被爆在去年開車發生交通事故，卻涉嫌逃離肇事現場，並讓助理代為頂包，更涉及到理賠保險事宜，立刻引發網友熱議。



微博「頂流克星張姐」29日中午發文大爆，金晨於2025年3月16日在中國浙江省紹興市柯橋區發生交通事故。

大陸女星金晨被爆在去年開車發生交通事故，卻涉嫌逃離肇事現場，並讓助理代為頂包，更涉及到理賠保險事宜。（金晨微博圖片）

更多金晨照片：

+ 12

根據紹興市公安局柯橋區分局交通警察大隊出具的《道路交通事故認定書》，事發當日15時07分許，一輛小型客車在柯橋區湖塘街道嶺下村公車站附近，因疏於觀察，與警示牌發生碰撞，後續又撞擊房屋圍牆，造成車輛及圍牆損壞，司機徐長青受傷。事故認定徐長青負全部責任。

然而，據知情人士爆料，事故當時真正的駕駛者是金晨本人，副駕駛座是她的經紀人，助理徐長青則在後座。事故發生後，金晨及經紀人迅速離開現場，僅讓助理徐長青留下來處理。

紹興市公安局柯橋區分局交通警察大隊出具的《道路交通事故認定書》。（微博圖片）

徐長青報警後向警方供稱是自己駕駛，但之後保險公司調查時透過監視器畫面發現，實際駕駛者並非徐長青，而是車主金晨本人。保險公司據此報案。

面對指控，金晨隨後主動聯繫保險公司，表示願自行承擔事故費用，並要求撤銷報案。經過評估，保險公司決定撤案。對於此事，目前金晨方面尚未做出回應。

【延伸閱讀】浪姐女星直播拍枱發飆 痛罵助理遲到一小時 網質疑：又炒作演戲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

邵庭談40歲前最溫柔體悟！一句「走散的朋友都不重要」引爆共鳴

曾沛慈唱一半突跌坐舞台 自嘲：被醫護包圍比較不痛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】