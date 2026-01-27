浪姐女星直播拍枱發飆　痛罵助理遲到一小時　網質疑：又炒作演戲

中國大陸35歲女明星趙櫻子因《神鵰俠侶》及《因為愛情有多美》系列為人熟知，2022年參加《乘風破浪第三季》也引起討論。



近日她開直播，卻因為助理遲到而在期間拍桌發飆，過程全被看光。

趙櫻子近年因參加多個真人騷節目引起不少關注。（趙櫻子微博圖片）

她還直言：「人都有生氣的時候，誰能保持情緒永遠穩定啊？」部分網友說她罵得有理，但也有人說這像劇本。

趙櫻子拍桌飆罵 助理辯解

網路的片段顯示，趙櫻子正在直播中，對著遲到1小時的男助理發飆大罵。助理辯解，他有一個朋友從大老遠過來，就「說了兩句話」，才會遲到。趙櫻子不滿回應「就說兩句話我等了你一個小時！」助理再度辯解「我是遲到了幾分鐘，我忘記了沒看時間點。」

接著，趙櫻子對著鏡頭高聲說道：「一般我不想生氣，我就覺得一生氣我少活十年，我不想生這個氣啊！」然而，她卻越來越激動，甚至怒拍桌，指出工作時間就應該在崗位上，

主要你工作沒到位，是不是你的問題，你給我好好的認真的態度說！

她並直言，自己花錢請員工，卻每次找不著人，不禁直呼「我的天啊！」。

網質疑有劇本

對於趙櫻子不斷飆罵，助理連連道歉，並表示「姊姊其實私下很好的，只因為我做錯了，而且這個是經常犯的錯誤。」片段在網路上引發熱議，部分人說趙櫻子生氣有理，但鑒於她過去有許多炒作爭議，包括紅毯假摔、假求婚等等，因此也有人認為她是為了流量作戲，

「以她這兩年做直播對流量的渴望來說，大概率是劇本」

「誰罵人一直盯著直播間」



