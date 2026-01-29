中年好聲音4丨獅子王真摯演繹獲封重情王　肥媽感動力撐蒙面藝人

《中年好聲音4》第十集，將於本周日（2月1日）晚8點翡翠台播映。今集兩大藝人代表將會登場，其中一位喜獲5燈佳績！「獅子王」唱《天黑黑》獻給太婆，深情寄語珍惜眼前人；「白眉鷹王」磁性聲音演唱《假使有日能忘記》，「手緊王2.0評審」谷婭溦難得大讚！



「獅子王」女歌男唱《天黑黑》獻給太婆。（官方提供圖片）

本周日（2月1日）晚播出的第十集，70強選手繼續透過「一對一PK賽」爭奪40個晉級名額。PK賽出場次序由抽籤決定，並由5位評審肥媽、海兒、周國豐、張佳添及谷婭溦（溦溦）即場畀燈評分，得到5燈者可直接晉級，0至2燈選手即時被淘汰；獲得3至4燈選手則需透過與其他尚未出戰選手一對一PK爭取晉級機會。

中年好聲音4丨「獅子王」唱《天黑黑》獻給太婆

今集將有2名藝人代表「獅子王」與「白眉鷹王」登場，其中一位更會榮獲5燈，齋睇都令人期待。

「獅子王」憶述對太婆的童年片段，深情寄語珍惜眼前人。（官方提供圖片）

聲音辨識度極高的「獅子王」女歌男唱《天黑黑》，由於演繹真摯，令「手緊王2.0」谷婭溦亦大為感動：「我自己有毛管戙，技巧過咗關，Feeling都有。」「獅子王」事後透露想將《天黑黑》獻給太婆：「佢（以前）會成日關心我，攞住罐餅去我間房問我：『肚唔肚餓啊？食唔食飯啊？』」、「呢啲溫暖有嘅時候唔識珍惜，到佢無咗嘅時候會好後悔。」「獅子王」第一輪出戰獻唱《誰來愛我》時曾透露是想透過歌曲答謝媽咪，今次他再次將歌曲獻給至愛親人，可見他相當重視情義，堪稱「中4重情王」。

海兒聽到好陶醉。（官方提供圖片）

評審谷婭溦都被感動埋一份。（官方提供圖片）

中年好聲音4丨「白眉鷹王」磁性聲音

「白眉鷹王」演唱《假使有日能忘記》，憑藉磁性聲音及躍進不少的表現獲評審大讚。

「白眉鷹王」演唱《假使有日能忘記》。（官方提供圖片）

張佳添：「你揀咗隻適合你嘅聲線、性格嘅歌，雖然睇唔到你個樣，但透過首歌認識你多咗。」谷婭溦：「高低起伏全部做到晒，一個好嘅Performance，你唱番你擅長嘅嘢，信心多咗好多。」周國豐：「我今日聽到音色好靚嘅你，呢首歌好啱，發揮到你嘅中低音。」

張佳添：「你揀咗隻適合嘅聲線、性格嘅歌，雖然睇唔到你個樣，但透過首歌認識咗你多咗。」（官方提供圖片）

「手緊王2.0評審」谷婭溦難得大讚：「高低起伏全部做到晒。」（官方提供圖片）

席間，評審們提及藝人參賽者要到被淘汰一刻才能除面具示人，肥媽對此大為感觸，並力撐參賽藝人精神可嘉：「好多人話藝人參加梗係想Promote自己，Promote咩？睇嚟睇去都係個獅子頭，佢哋為咗鍾意唱歌而去參加呢個比賽，值得畀啲掌聲！」