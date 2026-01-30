張雨綺再被前夫前妻爆料　介入家庭霸佔大屋：用我毛巾穿我拖鞋

內地女星張雨綺與前夫袁巴元的前妻葛曉倩恩怨橫跨多年，葛曉倩於1月29日凌晨發長文，隔空拆解張雨綺團隊的公關套路，更有網民翻出葛曉倩在2024年在直播中怒轟張雨綺是「張艾莉」（劇集《回家的誘惑》最強小三）的火爆片段，直指對方當年行為極度離譜！

葛曉倩曾在2024年直播中怒轟張雨綺是「張艾莉」（劇集《回家的誘惑》最強小三）。（微博圖片）

葛曉倩隔空喊話楊天真

近日葛曉倩發佈貼文，以虛構案例分析的形式公開預判張雨綺團隊可能採用的四大公關手段，包括引導輿論指控她直播帶貨是「炒作掙錢」、捏造涉黃謠言、轉移視線至「三角感情糾葛」，以及聘請職業團隊惡意舉報直播間。她更直接點名張雨綺昔日的金牌經理人楊天真：「楊天真老師您作為公關大拿，覺得我分析的怎麼樣？」擺明已作好全面應戰的準備。

葛曉倩隔空喊話張雨綺前經理人楊天真。（微博截圖）

直播細數「張艾莉」行徑

有網民翻出葛曉倩曾經的直播中，葛曉倩曾情緒激動地將張雨綺比作「張艾莉」，控訴對方當年介入其家庭時，竟直接住進她的房子。葛曉倩當時怒斥：「艾莉穿品如的睡衣已經夠離譜了嗎？張艾莉還用我毛巾呢，還穿我拖鞋呢，都是女士拖鞋、女士毛巾、女士床單、女士被套。」

葛曉倩在直播中怒斥張雨綺：「艾莉穿品如的睡衣已經夠離譜了嗎？張艾莉還用我毛巾呢，還穿我拖鞋呢，都是女士拖鞋、女士毛巾、女士床單、女士被套。」（小紅書@張雨綺）

她更指當時屋內佈滿自己的生活痕跡：「衣櫃裡面都是我的衣服，還有我的婚紗照，你是怎麼躺得下去的？」她形容屋內「密密麻麻全是我的東西，男方東西少之又少」，質疑對方為何能心安理得地佔用原配的日用品。

葛曉倩稱張雨綺進她的房子住時屋內佈滿自己的生活痕跡，而張雨綺依舊心安理得地佔用她的日用品。（微博@葛曉倩Qchan）

嫌酒店公寓太小？

葛曉倩在直播中指，張雨綺當年「鳩佔鵲巢」前曾短暫入住酒店式公寓，疑似嫌棄男方安排的住所不夠奢華，隨即要求搬進大屋：「她覺得酒店式公寓太小了，她要來住大房子。」

葛曉倩稱張雨綺在9月4日抵達上海入住了酒店式公寓，疑似嫌棄男方安排的住所不夠奢華，隨即在9月5日搬進她的房子。（微博@葛曉倩）

葛曉倩在直播中更諷刺張雨綺是為了利益才急於上位：「因為她覺得有10個億，只要趕緊上位之後，然後再生個小孩，她就有分5個億了，她很著急。」她直言：「你但凡是有點底線的，你要點面子的，你都不會在那個屋子住下去。」

葛曉倩在直播中諷刺張雨綺是為了利益才急於上位才和袁巴元在一起。（微博圖片）

豪使嗜好被指似足艾莉

不少網民指出，張雨綺除了行為被指似艾莉，現實生活中的「貴氣」人設與豪花行徑亦與劇中反派艾莉高度吻合。艾莉在劇中常以名牌包、皮草、珠寶亮相，更曾嫌棄廉價香水；而張雨綺亦曾有過「一克拉以下都是碎鑽，不值錢」、「699元買不了一雙襪子」等名言，日常出行愛馬仕不離手。有網民留言諷刺：「艾莉追求豪門闊太生活，非名牌不用，這點張雨綺真的演活了。」

不少網民指出，張雨綺除了行為被指似艾莉，現實生活中的「貴氣」人設與豪花行徑亦與劇中反派艾莉高度吻合。（小紅書圖片）

張雨綺性格火爆

張雨綺入行以來性格一直剛烈，過往的情史亦充滿驚人細節。最轟動的莫過於她與大S前夫汪小菲交往時，曾被爆出兩人在家中發生激烈爭執，火爆到互抽耳光。除此之外，她亦曾與前夫袁巴元發生肢體衝突，被指「持刀」驚動警方；甚至曾在大街上攔截第一任丈夫王全安的車輛並怒踹車門。

張雨綺與多名前任都發生激烈爭執。（小紅書@張雨綺）

截至目前，張雨綺及其工作室尚未對此作出正面回應。不少網民質疑昔日天不怕地不怕的張雨綺竟然「至今不敢回應」，與其平日營造的霸氣形象大相逕庭，紛紛留言嘲諷：「平日性格火爆，現在怎麼不回應？」、「大女主人設崩塌，遇到實錘就選擇神隱。」