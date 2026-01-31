「地獄航班」座位表爆火網民稱寧願跳機　林盛斌Bob逆襲變首選

曾幾何時，金牌司儀林盛斌（Bob）因其搶鏡風格而被網民票選為「我最討厭藝人」冠軍，形象一度插水。然世事無絕對，近日網上瘋傳一張名為「8小時長途飛機你要坐誰旁邊？」的虛擬座位表，在一眾「驚嚇」選項的襯托下，Bob竟然奇蹟地「大翻身」，由負評王一躍成為網民爭崩頭的「人氣王」首選，更引來本尊親自回應。



近日網上瘋傳一張名為「8小時長途飛機你要坐誰旁邊？」的虛擬座位表。（Facebook@GOtrip 旅遊看世界）

「死亡名單」嚇窒網民 網民寧願「跳機」退票

這張被網民戲稱為「地獄航班」的座位表，列出了8組極具話題性甚至爭議性的人物供選擇。名單陣容相當「豪華」且驚人，包括：全城熱話的何伯何太、出名牙擦的陳百祥（阿叻）、「抽水王」林作及其五位女伴、亞視一姐薛影儀（阿儀）、聲大大見稱的肥媽、早前是非纏身的李龍基與未婚妻王青霞、以及教煮餸的鼎爺夥拍七師傅。最後一個選項，則是林盛斌Bob。

大部分人直言看到名單已經感到窒息，紛紛留言表示：「有無得改航班？」、「我寧願退票唔飛」、「直接跳機好過」。（Facebook截圖）

面對這份堪稱「地獄級」的乘客名單，絕大部份網民的反應相當激烈且崩潰，經過深思熟慮後，網民一面倒將票投給了Bob。對於Bob以外的7個選項，留言區充斥著恐懼與拒絕，大部分人直言看到名單已經感到窒息，紛紛留言表示：「有無得改航班？」、「我寧願退票唔飛」、「直接跳機好過」。尤其是涉及近日新聞人物或出名噪吵的藝人，更是令人避之則吉。

有人選擇3號林作與裕美（五索），認為過程「應該好歡樂、好多花生食」。（Facebook截圖）

有人選擇4號阿儀，理由相當實際：「佢夠靜，我可以靜靜地休息，唔會煩我」。（Facebook截圖）

不過，在「絕望」中仍有少數網民另闢蹊徑。有人選擇3號林作與裕美（五索），認為過程「應該好歡樂、好多花生食」；亦有人選擇4號阿儀，理由相當實際：「佢夠靜，我可以靜靜地休息，唔會煩我」；甚至有人為了美食選擇7號：「坐鼎爺隔離可以學煮餸」。整體而言，網民普遍認為這是一條「送命題」，Bob已是當中的「安全牌」。

有人為了美食選擇7號：「坐鼎爺隔離可以學煮餸」。（Facebook截圖）

有網民提出了不同意見。（Facebook截圖）

EQ高兼有荀盤介紹 Bob獲讚「最正常」

在強烈的對比下，昔日被嫌棄的Bob竟成為了這航班上的「清泉」。網民一面倒將票投給了8號位的Bob，並列舉了三大理由力撐他：

1. 相對正常：在一眾「牛鬼蛇神」包圍下，Bob被公認為當中「最正常」及「最安全」的選擇，起碼不會做出太失控的行為。

2. 高EQ識做人：網民大讚Bob情商極高，懂得審時度勢。若乘客想休息，相信他會識趣閉嘴；若想解悶，他亦能陪你天南地北，「你想吹水又得，唔吹水又得」。

3. 金牌媒人優勢：更有不少網民看中Bob廣闊的人脈，笑言坐他旁邊隨時是改變命運的契機，希望在航程中讓他幫手「介紹有錢老公」或荀盤，將危機變商機。



很多網民表示都會選Bob。（Facebook截圖）

有網民笑言坐Bob旁邊，希望在航程中讓他幫手「介紹有錢老公」。（Facebook截圖）

Bob受寵若驚謝票 承諾包辦8小時心事輔導

對於意外由「最討厭」變成「最受歡迎」，Bob本人亦感到相當驚喜，更親自「落場」在貼文下留言謝票。他發揮其一貫的幽默感與親和力，回覆道：「好榮幸你揀選我成為其中之一個選擇……多謝多謝，放心，我一定會同你好好傾偈，同你傾吓心事，包你嗰八個鐘頭唔會悶。」

面對這份堪稱「地獄級」的乘客名單，絕大部份網民的反應相當激烈且崩潰，經過深思熟慮後，網民一面倒將票投給了Bob。（IG@bob_lamshingbun）

對於意外由「最討厭」變成「最受歡迎」，Bob本人亦感到相當驚喜，更親自「落場」在貼文下留言謝票。（Facebook截圖）

這番大方得體的回應進一步贏得網民歡心，有人笑指這簡直是免費聽了8小時Talk Show，賺到了；亦有網民搞笑表示，有Bob這位「大佬」坐在旁邊，感覺特別踏實，「個心都定啲」，甚至打趣指「叫空姐攞杯麵都快過撳鐘」。這次意外的人氣逆轉，無疑為Bob進行了一次成功的「洗底」。由昔日的「最討厭」變成今日的「飛機友首選」，證明了只要對手夠「強勁」，負評王也能隨時逆轉勝。