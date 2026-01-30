女歌手台上唱到一半突跌倒「直接屁股著地」　幸好觀眾全是這類人

曾沛慈日前到秀傳醫療體系南部院區演唱時，竟不慎發生跌倒意外，整個人直接屁股著地，幽默自嘲「不可能今天在秀傳醫療體系南部院區唱歌，我就直接屁股著地給大家看吧」，還搭配哭笑不得的表情符號，展現一貫開朗個性。



從曾沛慈分享的影片中可以看到，她演唱時走到舞台邊的階梯，與台下的醫護人員比心互動，當她要往後回到台上，一個腳步不穩，讓她一屁股坐到地上。

+ 7

不過她隨即就站起來喊「我沒事」，也笑說：

還好你們都是醫護人員。

不過因為自認太糗，還掩面偷笑一下。

她也在IG寫道，幸好現場被專業醫護人員環繞，摔倒後感覺「真的比較不痛」，並強調自己「馬上就好」，要大家不用擔心。她同時請粉絲「忽略我的綜藝摔」，把重點放在她想傳遞的祝福上。

貼文最後，曾沛慈向粉絲送上新年祝福，希望大家在新的一年裡都能擁有療癒自己的時刻，並祝願所有人健康平安。真誠又帶點幽默的分享，讓不少網友直呼「太可愛」、「人沒事最重要」，也再次展現她親民自然的一面。

更多曾沛慈照片：

+ 14

延伸閱讀：

當了媽媽身材更火辣！愛雅中空拍孕婦寫真外洩東西半球

曾沛慈即將迎接女人40 面對是否延續生命：望能水到渠

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】