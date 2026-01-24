原子少年「小孩」神隱3年　IG發片道歉鋪路復出　網民態度呈兩極

《原子少年》天王星成員「小孩」何世華，因三年前遭新北地檢署依強制猥褻罪判處六個月徒刑得易科罰金，淡出台灣演藝圈後，1月19日透過影片發聲道歉，坦言「放不下最愛的舞台」決定重新振作，引發網友正反兩極評價。



小孩在影片開頭便致歉說：

對不起，這句話時隔兩、三年了。

原子少年何世華被控強姦未成年少女 事後二人曾變情侶 判決出爐（IG@street_kidz0410）

他表示這段時間是自己人生中情緒最複雜的時候「從絕望到自責，再到無助、孤單，甚至到了頹廢。」他透露身旁的人常問他：「你真的想要就這樣嗎？你明明就辦得到。不就是摔了很重的一跤嗎？這樣你就怕了喔？」這番話點醒了沉溺在負面情緒中的他。

放不下舞台 決定重新振作

小孩直言因為放不下最愛的舞台，所以「一定要做些什麼」，他也在影片尾聲放上自己創作的歌曲，似乎是為復出暖身。他日前清空IG所有貼文，以錄音及黑底白字向大家道歉，意識到自己始終熱愛舞台，不過在重新振作前，他知道必須先好好思考「為什麼這一切會變成這個樣子」。

「小孩」何世華發影片道歉。（Instagram@street_kidz0410）

小孩的最新近況曝光後，許多粉絲湧入留言區為他加油打氣：

「等你回來～等你回到你最喜歡的舞台」

「我就知道你一定可以的！我要哭了」

「歡迎回來」

「小孩加油，我們等你」



也有不少人極力反對何世華復出。事實上這並非何世華首度為復出試水溫，去年四月他在生日當天發布一段歌曲，並用hashtag寫下「myrule」，當時也引起網友大量負評。

延伸閱讀：原子少年｢小孩｣被控強姦未成年少女 事後二人曾變情侶 判決出爐

