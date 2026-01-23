48歲侯佩岑美貌進化遭質疑「醫美」 網驚嘆認不出：以為是宋慧喬
撰文：聯合新聞網
48歲的侯佩岑近年將事業與生活重心轉往內地發展，去年參加內地綜藝節目《乘風2025》（浪姐6）成功成團，再度站上事業高峰。向來以甜美形象深植人心的她，近日在社交媒體分享最新近況影片，卻因外貌變化意外掀起網絡熱議。
侯佩岑日前在小紅書上傳一段影片，並寫下：
新的一年，新的啟程，有聽大家的話，多多出來工作了。
同時特別註明影片是由化妝師掌鏡。畫面中，她對著鏡頭展現招牌笑容，時而溫柔、時而自信，微風吹動髮絲，整體氣質成熟又俐落，也讓粉絲相當期待她是否將推出新作品。
然而影片曝光後，討論焦點迅速集中在她的臉部狀態上。不少網友直言第一眼幾乎認不出來，甚至誤以為是韓星宋慧喬，還有人點名她撞臉伊能靜、温嵐，甚至像日本新出道女星，引發大量轉發與留言。
同時，也有網友直接拋出疑問，猜測她是否嘗試醫療美容療程，認為臉部線條比以往更加緊緻、飽滿，推測可能與鼻基底、法令紋或蘋果肌有關。不過也有人緩頰表示，女藝人隨著年齡與工作需求調整狀態相當正常：
還是很美，只是風格不一樣了。
