《Running Man》金鐘國婚後罕談圈外愛妻　自爆由「妹妹」變老婆

韓國人氣歌手金鐘國透過節目《Running Man》展現強悍的一面，他單身多年，感情生活成謎，卻突然在2025年9月宣布結婚，震撼娛樂圈。由於妻子是圈外人，為了保護另一半，婚禮採非公開形式進行，一張照片都沒有對外曝光，就連妻子的資訊都很少。



近日，他在節目上罕見聊起老婆，終於坦承是認識很久的妹妹。

金鐘國罕見公開愛妻身份，認識妻子很久了，但一直把對方當妹妹看，後來才產生情愫。（KBS）

更多金鐘國的相片：

+ 10

金鐘國近日在固定主持的節目《屋塔房的問題兒童們》聊起結婚話題，全炫茂向他提問：

哥哥，你本來是不婚主義，但是遇到好的對象結婚，還是本來就有結婚想法，然後遇到了那一位？

他表示其實一直以來都有結婚想法。

對於老婆，金鐘國有明確的想法：「我曾經想過，要與理想中那個模樣的人結婚。」被問到：「這個時候那位（老婆）就出現了嗎？」他才坦承，妻子是一直以來都認識的人，並非突然出現。

金鐘國坦言，一直以來把妻子視為「妹妹」看待：

突然就有個瞬間認為，我覺得如果和這個人結婚的話，一定很好、會很幸福。

兩人的感情升華成異性關係。而他首度對外公開與妻子的感情，也讓粉絲驚訝：

「一直以為是新認識的人」

「原來兩個人認識很久了」



延伸閱讀：《閃亮的西瓜》申銀秀認愛《PRODUCE》出身柳善皓 相戀細節曝光

+ 13

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】