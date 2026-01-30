陳志雲憶七年官司曾患恐懼症驚出街　點名陳慧琳、魏浚笙最難訪問

陳志雲化身「韋家晴」回歸DJ老本行

HOY TV音樂企劃《歲月如歌》請來陳志雲擔任聲音導航，他日前接HOY主播王凌燕專訪分享點滴，他說這次會用到「韋家晴」這個名字：「喺裏面我做返老本行DJ，回顧返廿幾歲青春年代，而家66 。因為每個人都需要溫暖嘅回憶，《歲月如歌》係屬於大家嘅集體回憶，每個年代好似唔同，但裏面嘅核心都一樣，係情，人情、愛情、友情，都係嗰啲嘢。譬如同年長嘅人一齊懷緬佢哋嘅回憶時，你就學識點去珍惜現在擁有嘅，因為你現在擁有嘅嘢，就係你將來嘅回憶。呢啲回憶令你覺得困難時，會支持你，用一個溫度去擁抱你。」

日前陳志雲接HOY主播王凌燕專訪分享點滴。（公關提供）

陳志雲憶述七年官司曾陷谷底

為節目錄音時志雲大師說感覺像回到84-87年做電台節目：「因為嗰陣冇通訊軟件，聽眾係用手寫信嚟，雖然大家未見過，但有一種連繫，大家嘅接口好似好近。我自己都經歷過艱難嘅日子，最艱難當然少不了我七年嘅官司，真係好似跌到谷底咁，因為我做主持，人哋認識我，我當時好驚出街，有啲恐懼症，驚人哋點睇我。但最後最重要係認識返我係咩人，人哋點睇你唔係最重要，你嘅人生係你自己嘅，唔係人哋定義。如果冇經過咁困難嘅時候，我唔知道大家原來咁錫我，咁信任我。」

陳志雲憶述七年官司曾陷谷底。（公關提供）

爆陳慧琳最難訪問

志雲大師也分享了多年主持心得，他說：「做主持最難係你要搵到自己嘅位，呢啲都係需要時間，又唔係話好要琢磨技巧，但努力好緊要。（訪問過咁多嘉賓邊個令呢最苦惱？）有啲朋友嘅性格係鍾意你問一句，佢答一句，佢唔會去延伸。耐啲嘅就係陳慧琳，佢真係幾難，而家唔同咗啦！以前問佢，你同男朋友感情係點？佢話好好呀。冇㗎啦！鍾珍就係佢喊嘅點，一講就喊。近期就魏浚笙比較類似，佢都係要你出力帶佢，而家過咗一段時間，嗰陣佢歌都未出，佢第一首歌係喺我志雲頻道《Stephen·傾》度唱，不過鄭秀文睇到佢唱歌，請咗佢做演唱會嘉賓，咁我都幾開心。」

陳志雲爆陳慧琳最難訪問。（ig@kellychenwailam）

視戴卓爾夫人為偶像

談到自己的偶像，志雲大師就說是前英國首相戴卓爾夫人：「佢真係答問題答得好好，好熟書，熟到佢手袋擺咗好多資料，但佢唔使攞出嚟睇。同埋佢好識得將問題調返轉嚟問，如果有人話佢咩做得唔好，出賣國家，佢就話『你係咪指控我？認真嗎？』答得好，反客為主。」志雲大師邊說邊模仿戴卓爾夫人的英國口音和語調，維肖維妙，令人拍案叫絕。