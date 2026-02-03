女星兩兒子美國留學「火鍋店打工賺生活費」　直言最怕遇到這國人

女星李蒨蓉的兩個兒子目前都在美國留學，為了貼補生活費，兄弟倆選擇在當地餐飲業打工。



近日李蒨蓉在社群平台分享母子對談影片，小兒子Josh首度揭露在美國知名連鎖火鍋店「海底撈」打工的真實心聲，不僅工時長、體力消耗大，更坦言最怕遇到某些族群的客人，直呼「真的很崩潰」。

李蒨蓉小兒子Josh揭秘這國人最怕遇到：

+ 6

職業笑容下的體力活 一次顧10桌的極限挑戰

Josh在影片中透露，美國餐飲業打工並不輕鬆，常常一站就是7、8個小時，甚至忙到凌晨12點、1點才下班。為了多賺取小費，服務生必須全程保持「職業笑容」，手腳俐落、態度親切，主管也會依照能力分配桌數。他自豪表示，自己最高紀錄曾同時服務6到10桌，「桌數越多，小費才會比較好」。

然而，這背後代表的是極大的體力消耗與抗壓性。這也李蒨蓉心痛地寫道，得知孩子在餐廳端盤子，不僅要被主管盯、被客人催，還得看小費臉色過日子：

說不心痛是騙人的。

揭露美國小費文化 「這國人」最令服務生頭痛

談到美國的小費文化，Josh也不諱言直指「地雷族群」，坦言印度客人是服務生最頭痛的對象之一。他分析，對方多半茹素、點餐金額不高，卻常以家庭為單位長時間佔位，一坐就是兩個小時，佔了好幾張桌，最後結帳時卻往往不給小費，讓他無奈直呼：「佔了我兩個桌位，坐兩個小時，結果一毛小費都沒有，真的很傷。」

更多李蒨蓉照片和家庭合照：

+ 11

孩子們從「資本主義」中成長 李蒨蓉：這是對金錢最真實的領悟

除了小兒子的分享，大兒子也深有同感，認為留學生打工是一堂提早面對社會的必修課。他直言，離開校園的保護傘後，才真正體會到資本主義社會的現實與人情冷暖：

生活其實沒有那麼容易。

李蒨蓉隨後也在臉書發文吐露當媽媽的心情，坦言送兒子到美國念書，看到他們必須在餐廳端盤子賺零用錢：「說不心痛，是騙人的」。她描述兒子們一晚站上好幾個小時，端餐、收桌、被客人催、被主管盯，還得看小費臉色過日子，有時小費多到開心飛起來，有時忙了一整晚卻只拿到幾塊美金。

她事後也在臉書感性發文寫道：「原來端盤子端的，不只是餐點，是責任感、是體力、是抗壓性，也是對金錢最真實的體悟。」對她而言，小費文化教會孩子的不是賺多少錢，而是明白「每一分錢都不容易」。李蒨蓉透露，這次讓兩兄弟自己聊在美國打工的甘苦談，有厭世、有崩潰，也有滿滿人生領悟，雖然邊聽邊心痛，但更多的是身為母親的驕傲。

延伸閱讀：

星級評論／王思佳危機當真來自假包？ 自證清白吃瓜觀眾信還不信

婆婆資助房產頭期款「開1條件」 李蒨蓉耿耿於懷20年

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】