《尋秦記》重要配角演周星馳電影被翻出　網民大讚表情都識做戲

《尋秦記》電影版上映超過一個月，但氣勢未有太大減退，日前票房更衝破8500萬，加上仍然有不少網民在社交平台討論戲中演員，相信票房會繼續上升。其中一名被常常被討論的演員便是陳國邦，最近有網民將其當年在周星馳電影演出的片段翻出，被大讚連表情都識做戲。

《尋秦記》電影早前在大馬開畫，已成為2025年香港電影在大馬的開畫票房年度冠軍。（網上圖片）

一班演員落足力宣傳《尋秦記》電影版。（《華映娛樂》Facebook相片）

陳國邦飾演「李斯」。（《尋秦記》劇照）

陳國邦表情都識做戲

陳國邦在《逃學威龍2》飾演與周星馳搭檔的飛虎隊隊員，其中有一幕周星馳與學生的對答「邊個主任瞓咗喺度呀？」非常經典，陳國邦一路聽住他們二人的說話，一路用表情表達自己的心境，有網民留言大讚：「陳國邦，開始一臉認真的聆聽，中間開始慢慢疑惑，最後，一臉震驚，這傢伙什麼情況，真的是學生嗎」。

陳國邦演飛虎隊隊員。（電影截圖）

陳國邦一開始一臉認真的聆聽。（電影截圖）

陳國邦一開始一臉認真的聆聽。（電影截圖）

中間開始慢慢疑惑。（電影截圖）

最後，一臉震驚。（電影截圖）

陳國邦初出道獲提名金馬獎

《逃學威龍2》上映的時候，陳國邦才24歲，是他初出道第三部參演的電影。其實陳國邦非常厲害，出道電影《壯志雄心》已獲提名金馬男配角。陳國邦畢業於香港演藝學院，在1989年加入TVB，曾短暫離巢，2000年重返娘家，多年來演過不少角色，2012年憑劇集《大太監》中彭三順一角被網民力捧為「最佳男配角」熱門，可惜最後不敵古明華。陳國邦在TVB效力多年從未做過主角，直至2015年他寫下一封「給無綫電視的公開信」宣布離巢，信中一句「我不想看見自己慢慢的變作一潭死水，變黑發臭」令人印象深刻，雖然其後獲邀回巢拍攝《愛．回家之八時入席》，但翌年又堅定離巢外闖。