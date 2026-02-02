中年好聲音4丨單集誕4位5燈　許美琪歌劇式演出袁帥致敬演員杜平

《中年好聲音4》第十集於2月1日晚8點翡翠台播映。本季除了車婉婉，還加入了鄭衍峰做主持。《中年好聲音4》於2月1日晚播出第十集，延續上集尤淑情憑《情人》奪得5燈直接晉級的氣勢，今集再誕生四位5燈選手。許美琪歌劇式演出《黑夜不再來》；袁帥獲封「袁大帥」深情演唱《我如此愛你》致敬EYT元老杜平；「白眉鷹王」彈出更勇奪5燈。



中年好聲音4丨許美琪歌劇式演出《黑夜不再來》

許美琪身穿火紅露肩裙演唱《黑夜不再來》。（官方提供圖片）

其中，來自蘇格蘭、38歲的許美琪身穿火紅露肩裙演唱《黑夜不再來》，一出場氣勢迫人，舞台Energy與戲劇感兼備，成功冧莊5燈。

張佳添：「你Deliver 到我哋要嘅5燈，好似做一個Drama感覺，我Feel到個Energy，呢個好緊要，因為我哋Connect咗。」（官方提供圖片）

評審一致盛讚，張佳添：「你Deliver 到我哋要嘅5燈，好似做一個Drama感覺，我Feel到個Energy，呢個好緊要，因為我哋Connect咗。」海兒：「所有嘢嘅完整度係非常之高，同埋好Believable，I know you believe it!.」肥媽：「直程一個燉得好靚嘅佛跳牆。」谷婭溦更激讚：「今日呢個5燈，喺我心目中係一個最好嘅5燈。」對於許美琪的表現網民反應同樣熱烈：「唱得有層次加點drama元素演繹，好聽 ，加油」、「期待真正女歌手出現太耐了，唔通許美琪會係？」、「非常入戲，勁好聽！！！」

海兒：「所有嘢嘅完整度係非常之高，同埋好Believable，I know you believe it！」（官方提供圖片）

谷婭溦激讚：「今日呢個5燈，喺我心目中係一個最好嘅5燈。」（官方提供圖片）

中年好聲音4丨袁帥深情獻唱致敬EYT元老杜平

另一位5燈來自37歲的聲樂導師袁帥，他以《我如此愛你》向已故《歡樂今宵》元老主持杜平致敬，皆因對方經常鼓勵他：「杜平師傅話不如你參加《中年好聲音4》喇，係佢鼓勵我，咁我都希望可以完成佢嘅遺願。」

袁帥以《我如此愛你》向已故《歡樂今宵》元老主持杜平致敬。（官方提供圖片）

袁帥全曲情感鋪排嚴謹而投入，後段高音爆發力十足，最終憑超強穩定的高音與控制力拿下5燈。獲「手緊王」周國豐大讚：「成首歌最難處理係去到後面Chorus嗰七句（我如此愛你），你係完全設計哂，究竟點樣呢一級一級咁上，如果以今個回合暫時嚟講，你係表現得最好嘅一個參賽者。」周國豐更封袁帥「袁大帥」：「其實你花名可以變咗做『袁大帥』，以後大家可以避開呢位朋友。」

周國豐更封袁帥「袁大帥」：其實你花名可以變咗做『袁大帥』，以後大家可以避開呢位朋友。（官方提供圖片）

而張佳添更表示期待他與《中年好聲音3》的「重炮手」劉洋合唱：「『袁大帥』我諗緊幾時同劉洋大炮合唱一隻《Without You》，呢兩支大炮走埋一齊呢會好正。」

張佳添更表示期待他與《中年好聲音3》的「重炮手」劉洋合唱。（官方提供圖片）

中年好聲音4丨「白眉鷹王」彈出勇奪5燈

今集有2名藝人代表「獅子王」與「白眉鷹王」登場，其中「白眉鷹王」更以《假使有日能忘記》榮獲5燈，對於「白眉鷹王」的表現網民大讚進步好多：「估唔到鷹王係有啲驚喜，恭喜攞到5燈晉級」、「聲好靚，真係好聽！」、「今次白眉鷹王的確係唱得好聽，一聽就知佢揀啱咗屬於佢自己音域嘅歌」、「唱到首歌算無咩瑕疵！很好呀加油！」