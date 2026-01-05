具俊曄新年被網民偶遇　仍獨守大S墓旁　小S爆其每日作畫悼愛妻

1月4日，有網民稱在台北金寶山墓園偶遇具俊曄，當時他帶着物品前來探望已故妻子大S徐熙媛。該網民表示，具俊曄見到大S墓碑後便專注地擦拭，正反面都細緻清理，連隨身帶的摺疊椅都未及打開。自大S離世後，具俊曄便長期堅持前往墓園陪伴。



網民元旦期間去悼念大S，結果遇到了具俊曄。（小紅書圖片）

具俊曄元旦金寶山抹碑悼亡妻

大S（徐熙媛）離世後，丈夫具俊曄的深情舉動屢次引發關注。1月4日，有網民透露在台北金寶山墓園偶遇具俊曄獨自前來探望亡妻。據網民描述，當時具俊曄帶著祭拜物品獨自前來探望已故妻子，神情顯得相當落寞，當網民上前問候時，他僅以手勢示意，未有多言，只是一個人靜靜地在墓前守候，場面令人鼻酸。

具俊曄元旦依然在金寶山抹碑悼念亡妻。（小紅書圖片）

該名網民描述當時的情景：「他看着心情不太好，也沒有什麼說話的慾望，我就離開了。走開後有點好奇他會幹什麼，又怕打擾到他，就遠遠站在台階下觀察。他在擦墓碑，很認真很用力地擦，墓碑正面和背面都擦到了，摺疊椅都還沒有架起來。看着有些鼻酸，我便離開了。」

小S曾爆姊夫具俊曄風雨不改日日上山陪伴大S。（小紅書圖片）

小S爆具俊曄每日上山悼愛妻作畫追思

事實上，這並非具俊曄偶一為之的舉動，其「愛妻號」的形象早已深入人心。小S（徐熙悌）早前在接受訪問時曾透露姐夫的近況，指他自大S離世後，便養成了每日上山的習慣。小S表示，具俊曄幾乎每天都會堅持去金寶山陪伴大S，風雨不改。除了陪伴，他還會透過畫畫來緬懷愛妻，將無盡的思念化作筆下的線條，未來更不排除會詢問他是否有意願為這些畫作舉辦展覽。

小S金鐘獎獲獎時佩戴的黑色頸鏈由姊夫具俊曄親自設計，裏面放有大S的骨灰。（IG圖片）

這一點亦得到了金寶山工作人員及其他掃墓民眾的證實，接連有人留言認證，指確實幾乎天天都看到具俊曄自備椅子坐在大S的墓旁。最令人動容的是，即使遇上傾盆大雨，他也照樣守著愛妻的長眠之地，在空無一人的偌大墓園中靜靜獨坐，彷彿世界只剩下他和她。雖然S媽此前曾回應媒體，表示跨年夜會和具俊曄一同前往小S的豪宅聚餐，並温暖地表示：「家人聚在一起過年是好的。」但顯然在具俊曄心中，無論節日與否，能夠在墓園陪伴大S，才是他心靈最安穩的歸宿。