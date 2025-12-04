小S徐熙娣痛失大S後首接深情跨年工作　錄音時情緒崩潰當場大哭

台灣明星徐熙娣（藝名小S）日前為台北101跨年煙火宣傳短片擔任旁白。台北101董事長賈永婕透露，小S在錄音時數度情緒崩潰、當場大哭。這是小S自今年2月痛失姐姐大S後，首次接下與跨年相關的工作。



台北101煙火一直是台灣最大的跨年盛事之一，12月3日公布了新宣傳片「SPARK 101」揭開跨年序幕，更驚喜的是，影片找來了小S（徐熙娣）獻聲。最後小S不改幽默本性，開玩笑威脅台北101董事長賈永婕，「我是要看澎湃的煙火，如果只有煙的話，我會要求在立法院質詢你，OK？」

影片播出後，賈永婕透露，打電話邀請小S時，她馬上說「好」，但是隨後又擔憂無法勝任這份工作，小S自認一定會崩潰大哭，如她所料，兩人在錄音室共同製作旁白時，都不禁流下眼淚。賈永婕話小S錄製旁白過程中情緒多次激動，兩人甚至在錄音室內淚崩，她形容小S全程握緊拳頭、含著哽咽完成錄音，旁白中每一句字句都是真切的情感投射。

賈永婕隨後更是在Facebook發文稱，這次熙娣為台北101錄製跨年煙火的宣傳影片，有一份特別有重量的感情。跨年夜看煙火，一直是小S一家迎接新年的重要儀式，今年卻少了一個最重要的人，不過小S說她彷彿能聽見在天上的大S輕聲對她說：「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接」。

此外，在宣傳片最後，小S唸的「REMEMBER TOGETHER FOREVER」也是大S墓碑上的文字。