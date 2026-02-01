大S離世近一年　具俊曄雨天仍守候墓地　「一句回應」全場淚崩

大S（徐熙媛）離世即將滿1年，丈夫具俊曄至今仍未走出喪妻之痛，除了暴瘦之外，更常被目擊到獨自前往金寶山墓地陪伴亡妻、守候墓前的身影。這段深情陪伴近日被韓國KBS節目完整記錄，讓觀眾看了都鼻酸。



韓國KBS節目「名人生老病死的祕密」日前特別來台灣拍攝特輯，從具俊曄與大S宛如偶像劇般的愛情故事談起，回顧兩人跨越20多年時光重逢、再度相愛的過程，最終卻迎來生離死別的遺憾。節目預告中，具俊曄對亡妻的思念與陪伴，成為全片最令人動容的片段。

韓國節目直擊具俊曄雨天仍守候大S墓地（Youtube@KBS 셀럽병사의 비밀）

製作團隊透露，具俊曄至今仍持續前往墓園陪伴大S，不僅將兩人的合照細心裝框，擺放在墓碑前，還透過iPad反覆播放大S生前的影像，他靜靜凝視、不發一語，將思念化作無聲的陪伴，畫面令人心碎。

從節目的預告片中當天正逢下雨，工作人員原以為具俊曄不會現身，沒想到他仍準時抵達，只淡淡說了一句：「還是要來……」隨後哽咽表示：

熙媛比我更辛苦，她躺在那裡……

只見他提著大包小包走向墓碑，對著墓碑鞠躬、跪拜，即便下著雨仍堅持到場。

事實上，早已有不少民眾多次目擊具俊曄長時間守在墓前，甚至彎腰仔細擦拭墓碑，對大S的深情令人動容。

由具俊曄親自設計的紀念雕像目前已完成，預計將於大S忌日當天舉行揭幕儀式，不過徐家人態度相當低調，僅邀請親友到場參與。

