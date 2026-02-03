東張西望丨沙田快剪店暴躁男不滿被剷光頭　爆喊「五年冇見阿爸」

TVB節目《東張西望》對於網上熱話，一向都會追蹤報道。日前《東張》就報道了沙田一間快剪店，一名顧客疑因髮型師剪髮過短而情緒激動，更質問髮型師：「（剪到）成個光頭咁，根本就不是剪髮！我真的很不開心，睡不著覺！」



嫌剪得太短似光頭 顧客崩潰痛哭

根據目擊者朱先生拍攝的影片顯示，現場氣氛相當尷尬且緊張。涉事顧客在剪髮後，看著鏡中自己的新形象感到極度不滿，認為髮型師將其頭髮剪得太短，隨即情緒激動地表達憤怒「你同我剷成咁個樣……你睇下同我剷到，成個光頭咁……根本就不是剪髮！」該名髮型師試圖勸男子冷靜時，該男子更大爆：「你要我點冷靜？先生……怎麼見朋友，現在這麼短！」情緒激動到又哭又啼。

影片中可見，髮型師似乎試圖冷處理，並已安排下一位顧客入座開始剪髮服務。然而，該名「躁底」顧客怒氣未消，依然站在一旁不依不饒，繼續指罵並宣洩不滿「我真的很不開心，睡不著覺！你看……你念下自己有冇做錯事啦，我五年冇見我爸爸了」，正在剪髮的無辜新客及髮型師均顯得頗為無奈，場面一度僵持。

店方認錯承諾改善 網民兩極：手勢差定係情緒病？

事件曝光後，TVB節目《東張西望》亦迅速跟進，親身前往涉事的沙田快剪店進行了解及對質。面對傳媒追訪，涉事快剪店方面表現合作，並承認事件中存在溝通上的失誤。店方發言人表示公司高度重視是次糾紛，並承諾日後會要求所有員工在「落刀」剪髮前，必須加強與顧客的雙向溝通，確認清楚顧客髮型的要求，以避免同類不愉快事件再次發生。

報道出街後，網民反應兩極。一派網民力撐事主，大罵快剪店髮型師質素參差，「根本唔識剪」、「求其剷光就算」；

但另一派網民則對事主的過激反應表示懷疑，認為剪髮長短屬小事，質疑視頻主角「會唔會係有精神病」、「情緒管理有問題」，才會因髮型而情緒崩潰大哭。

