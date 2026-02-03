佘詩曼坐擁「2億身家」卻自認難做好媽媽　6字回應傳聞令網民服晒

佘詩曼（Charmaine）人氣持續高企，早前她作客好友梁靖琪（Toby）主持的節目《SpotiTalk》，罕有剖白「生死」與「遺囑」等敏感話題，隨即成為全城熱話。2月2日佘詩曼身穿華麗服飾現身尖沙咀出席珠寶品牌活動，除了分享農曆新年的旅行大計外，阿佘更幽默回應關於「2億富婆」及立遺囑的傳聞。其中阿佘一席話即時引起網民熱烈討論，不少人都話：「阿佘真係諗得通透！」



藝壇「女神」佘詩曼（Charmaine）作客好友梁靖琪（Toby）主持的節目《SpotiTalk》，罕有剖白生死觀及遺囑話題，隨即成為全城熱話。（YouTube＠SpotiTalk）

帶隊遊東南亞 預告舉辦「麻雀王大賽」

活動上，佘詩曼透露農曆新年前後將迎來數天難得的假期，心情大靚的她已安排好節目，做孝順女帶家人外遊。她表示很開心過年前能相約家人和朋友一行9人到東南亞旅行，阿佘解釋選擇東南亞全因遷就母親：「媽媽話唔想去咁遠，又想去暖一點的地方，東南亞比較適合。」

佘詩曼透露過年假期期間會和屋企人出去旅遊，更與好姊妹「七魔女」約好年初四見面「麻雀大賽」。（陳順禎攝）

除了旅行，阿佘亦笑言屆時會舉辦「麻雀王大賽」應節，她自嘲：「我一年也打不到幾次（麻雀）」，相信氣氛會很好。被問及會否與好姊妹「七魔女」團拜，阿佘表示已約好年初四見面，被指是否借機會發新年財時，阿佘更搞笑地點評姊妹們的麻雀水平：「全部都是實力派。」

坦承太愛工作難做「好媽媽」 做好契媽過足癮

早前佘詩曼接受好姊妹梁靖琪訪問，罕有剖白對生兒育女看法。當日再被問及此話題，她坦然面對，認為一切看緣份：「這事看緣份，是天註定。」她直言自己或許不適合傳統母親的角色：「既然我咁鍾意工作，又放咁多時間喺度，覺得自己唔適合做好好嘅媽媽。」

佘詩曼表示生小朋友的可能性很低。（youtube＠SpotiTalk）

雖然無緣做媽媽，但阿佘卻是一位「超級契媽」。她自豪地透露：「但我係好好嘅契媽……契仔契女點都有11、12個！」她指年紀最大的契女已經22歲，自己亦會以過來人身份向契女分享人生經驗「希望佢哋唔好撞板，條路會行得順利點」。至於一眾契仔女有否意願入行接班？阿佘則表示：「（他們）仍然在讀書，很踏實，至於將來會不會，我就不知道。」

佘詩曼坦白自己事業心重無緣做媽媽，但有十幾個契仔契女已經過足癮，更自認好好契媽。（陳順禎攝）

立遺囑為對家人 笑稱身家數字是秘密

至於外界最關注的「立遺囑」話題，曾被傳是圈中小富婆、身家高達2億港元的阿佘，在訪問中曾透露會將遺產留給家人。她再次強調這觀念，並指現今世代思想已很開通：「當然係留畀屋企人，唔通留畀邊個？我覺得𠵱家立遺囑已經年輕化好多，始終已經係2026年了。」

佘詩曼未有否認身家超過2億，而是大賣關子：「秘密秘密！」（陳順禎攝）

她續指身邊不少朋友都已經立好遺囑，認為這是一種負責任的表現：「咁樣做係對自己人生同屋企人負責，立遺囑並唔係一件唔吉利嘅事，真係一個準備咯。」不過，當被追問「2億身家」傳聞是否屬實，以及是否還有「報細數」之嫌時，見慣大場面的阿佘隨即展現可愛一面，甜笑賣關子：「唔講錢、唔講錢！唔知，秘密秘密！」既未否認富婆身分，亦保持了神秘感，不少人網民都話：「阿佘真係諗得通透！」

香港網民都喜歡佘詩曼，鐘意她「不做作」，「談吐兼虚」，「又靚女又考順」。（YouTube截圖）