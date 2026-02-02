佘詩曼未有否認2億身家傳聞：我諗冇人會披露出嚟喎

近期藝壇女神佘詩曼（Charmaine）又再成為熱話！她早前上好友梁靖琪（Toby Leung）主持的節目《T Talk》，一開口就講到人生最「重磅」的話題——生死與遺囑。節目氣氛一邊輕鬆一邊認真，阿佘一席話即時引起網民熱烈討論，不少人都話：「阿佘真係諗得透徹！」

佘詩曼未有否認身家超過2億。（陳順禎攝）

諗定身後事

佘詩曼笑言，自己早已「諗定身後事」，希望萬一有意外，都唔使親友手忙腳亂。她更提到曾經考慮立遺囑，將多年來辛苦賺返嚟嘅財產有所安排。呢句一出，即刻成為焦點——畢竟阿佘出道多年、拍劇無數，加埋近年憑《新聞女王》再創事業高峰，品牌代言同內地商演接踵而來。靚人又事業興旺，財富自然水漲船高。

網民估算身家超2憶

節目播出後，網民紛紛估算佘詩曼身家，有人保守估計二億港元起跳，有人笑言可能更高。當然，阿佘本人一貫低調，對於金錢方面從來唔炫富，只強調「錢夠使最緊要」。多年來她一直未傳過負面財訊，又重情重義，難怪會被封為「圈中楷模」。

未有否認2億身家

今日（2/2）佘詩曼現身尖沙咀出席珠寶品牌活動時，被問到身家是否傳聞中超過2憶？佘詩曼接受《香港01》訪問時笑言：「我諗冇人會披露出嚟喎，留返俾我自己嘅秘密。（留返俾大家估就算？）⋯⋯⋯⋯」

