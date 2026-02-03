前TVB女星秘密產女後大方公開湊女生活　囡囡收禮物：因為我靚！

現年49歲的前TVB「電波少女」陳彥行（Joyce），自2024年被踢爆早已秘密產女後，雖然對於老公的真實身份依然保密到家，嚴防死守，但對於分享家庭生活則變得越來越大方。昔日對女兒樣貌極力保護的她，如今已徹底放下包袱，不時在Facebook「放閃」分享母女日常，讓大眾一同見證這位「小公主」的成長歷程。



神還原《優獸大都會》角色 造型維妙維肖

近日，陳彥行於Facebook上載了一輯女兒的可愛照片及影片，隨即融化一眾網民的心。為了帶愛女入戲院欣賞大熱動畫電影《優獸大都會2》，作為廿四孝媽咪的行姐可謂花盡心思。

從照片中可見，女兒經過精心打扮，化身成電影中的人氣主角、充滿正義感的「兔仔警員朱迪」（Judy Hopps）。囡囡穿上整套藍色警員制服，頭戴長長的兔耳朵，站在電影宣傳佈景板前手持戲票留影，造型維妙維肖，加上精靈活潑的表情，相當可愛，獲網民大讚是「迷你版朱迪」，「妹妹好可愛」。

童言無忌自信滿滿 行姐忍笑讚老師有愛

不過，最令網民笑翻的，是一段行姐與女兒的對話短片。片中身穿朱迪戲服的女兒，一臉認真地拿著老師送給她的卡片。當行姐好奇問及為何會獲得老師送禮時，女兒竟然展現出超強自信，用童言童語解釋道：「呢個係因為我靚！」

這句天真爛漫的「神回覆」，讓鏡頭後的陳彥行也忍俊不禁，當場爆笑。隨後女兒又指著另一份禮物解釋，是因為原本的卡片盒子「爛咗」，老師才補送的，邏輯相當清晰又帶點呆萌。陳彥行事後在帖文中感性地多謝老師，大讚：「老師真係好有愛心，畀咗好多信心佢。」

自從公開為人母的身份後，陳彥行樂於分享女兒的點滴，從可愛的打扮到天真的對話，無不流露出滿滿的母愛。網民們紛紛留言大讚女兒精靈可愛，遺傳了媽媽的演藝細胞，並表示很高興看到行姐如此享受現在的家庭生活。