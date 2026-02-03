大S逝世一周年子女缺席儀式與汪小菲遊廣州　小玥兒氣質神複製大S

徐熙媛（大S）自去年病逝後，昨日（2日）迎來逝世一周年忌日。當一眾親友於台北為其紀念雕像揭幕之際，前夫汪小菲卻被網民捕捉到與現任妻子及一對子女現身廣州。

汪小菲攜孕妻和子女遊廣州

昨日是大S忌日，汪小菲並未前往台北，而是與懷孕近8個月的現任妻子馬筱梅（Mandy）、岳母及工作人員陪同一對子女汪希玥（小玥兒）與汪希箖（小箖箖）出現在廣州。當日廣州天氣溫和，一家人先後前往商場購物、遊覽動物園及用餐。據現場目擊者透露，汪小菲全程緊緊護著女兒，而馬筱梅雖身懷六甲，依然陪同兩個孩子遊玩。

小玥兒身高直逼父親

久未露面的小玥兒身高已高過汪小菲肩膀。當日她穿著白色衛衣配牛仔褲，一頭長髮及腰，整體氣質清冷。不少網民指出，小玥兒的側臉與年輕時期的大S高度相似，甚至直呼是「大S縮小版」。

具俊曄親設「雕像」悼亡妻

與廣州的溫馨家庭遊相比，台北金寶山碑林區則是一片哀戚。具俊曄、S媽、小S及許雅鈞、蔡康永、言承旭等生前好友，共同為大S紀念雕像揭幕。該雕像由具俊曄花費近一年設計，特別刻上韓文情話「Remember Together Forever」。然而，大S的一對子女繼葬禮後，再次缺席母親的忌日儀式。台媒引述親友消息指，兩個孩子主要是為了「避免情緒崩潰」而未有出席。