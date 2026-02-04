資深演員49歲兒猝逝！7年內痛失3親　四女兒淚崩：以後沒靠山了

台灣資深演員馬如龍（原名黃政雄）的兒子黃人龍，驚傳於2月2日在家中猝逝，享年49歲。



馬如龍兒子黃人龍（左）於家中猝逝，享年49歲。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

剛做完健康檢查返家即出事

據台灣媒體報道，黃人龍在事發當日上午，才在四姐黃詠淇的陪同下前往醫院完成常規健康檢查，當時報告並未顯示有顯著異常。未料黃人龍妻子於傍晚6時返家後，發現黃人龍在房間內失去意識倒地，眉峰處疑因跌倒撞擊留下輕微外傷。雖然家人隨即將其送院搶救，一度恢復心跳，但最終仍宣告不治。目前醫生初步判斷外傷並非致死主因，黃人龍的確切死因仍有待法醫進行病理檢驗及司法相驗以進一步釐清。

馬如龍（右）的兒子黃人龍（左）事發當日還前往醫院完成常規健康檢查，當時報告並未顯示有顯著異常。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

馬如龍四女兒發文：以後沒有靠山了

面對弟弟突如其來的噩耗，馬如龍的四女兒黃詠淇難掩悲痛。她在社交平台發文悼念，言詞間充滿絕望與不捨，痛心直言：「老弟，不知道你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然，好想你、好捨不得、好難接受，以後真的沒有靠山了。」

家族七年內痛失三位至親

馬如龍家族近年命運坎坷，短短七年內已先後有三位至親離世。2019年5月，馬如龍當時年僅22歲的外孫黃博鈞（黃詠淇之子）因車禍意外身亡；不足一個月後，馬如龍本人亦因肺腺癌惡化病逝，享壽80歲。當時黃詠淇曾在病榻前向父親跪泣，自責因沒照顧好兒子而加速了父親的病情，如今再失胞弟，令外界相當不捨。

黃詠淇過去遭逢父親馬如龍（右）及大兒子黃博鈞（左）的死亡。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

馬如龍曾奪金馬男配角

身為台灣演藝圈的重量級人物，馬如龍以《海角七號》中「洪國榮」一角奪得金馬獎最佳男配角，隨後在電影《艋舺》飾演「Geta 大哥」，其霸氣形象深入人心，亦為香港觀眾所熟悉。