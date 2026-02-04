合作歌神女星甲狀腺病後現身　暴瘦24kg　爆昏倒致臉部骨折難恢復

53歲「金鐘影后」高慧君因甲狀腺疾病導致單眼斜視，曾停工1年接受多次眼部手術。



她3日出席舞台劇《你好，我是接體員》記者會，透露1月31日完成最後一次手術，露面時整個人明顯瘦了一大圈，高慧君說2024年開始實施減重計畫，目前已瘦下24公斤。

53歲「金鐘影后」高慧君因甲狀腺疾病導致單眼斜視，曾停工1年接受多次眼部手術，她透露2025年末，在家中突然昏倒，造成臉部三處骨折。（Instagram@huichun.kao）

高慧君曾和歌神張學友合作《你最珍貴》：

+ 12

高慧君因甲狀腺問題併發斜視，歷經三次眼睛手術，至今仍未完全復原。

她今戴著墨鏡現身，坦言經歷最後一次手術，希望能維持更久，也提醒外界：

甲狀腺疾病引發的最大原因是壓力，有時對自己好一點、放鬆一點。

她也鬆口2025年末，在家中突然昏倒，造成臉部三處骨折，頭部嚴重腫脹，所幸當時母親與外籍看護及時發現，經搶救後恢復意識。

高慧君清醒時還問「我們要去哪」，整個人處於「斷片」的狀態，昏倒原因至今未明，經血液與腦部檢查均無異常，因為臉部骨折永久失去右臉蘋果肌，眼下骨頭仍有凸出，

這個沒辦法治療跟開刀，就是一輩子這樣了。

高慧君過去因甲狀腺疾病身形明顯腫脹，2024年起積極調整飲食與運動，至今成功減重24公斤，她也呼籲「要減肥，千萬不要心急」。

【延伸閱讀】韓劇男神遭傳病重引退 腰部4次手術致站不起來 甲狀腺也出問題（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

演唱會倒數5天…百萬銷量天團出事！ 他家中「搜出毒品」遭逮捕

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】