退圈女星自揭內地演員血淚史日薪五千實則得個吉　最慘遭劇組走數

表面光鮮亮麗的娛樂圈，背後辛酸往往不足為外人道。近日，內地女演員崔菁格曾參演熱播劇《二十不惑》，近日她拍片大爆行內秘聞，詳細揭露演員的真實收入架構及潛規則。崔菁格坦言雖然日薪看似不錯，但實際落袋卻「所剩無幾」，更踢爆劇組拖糧甚至財務人員「人間蒸發」的離譜經歷，最終令她心灰意冷決定退圈，並勸喻新人入行前要三思。



日薪五千聽落好聽 實際七除八扣「得個吉」

影片中崔菁格大方地公開了自己的收入細節，透露當年拍攝電視劇《二十不惑》時，雖然合約上的片酬定為每日5,000元（人民幣，下同），聽起來似乎不錯，但行規是極其現實的「有工開先有錢收」，沒戲份的日子就是零收入。結果整部戲下來，她總共只拍攝了8天，帳面總片酬為4萬元。

然而，這4萬元並非全數落袋。在扣除經紀公司（人）的高額分成、各類服務費以及必須繳納的稅務費用後，真正落到她手裏的錢已所剩無幾。崔菁格更坦言「開工十天，失業一兩個月」是基層演員的常態，這種「手停口停」的收入根本難以維持生計。

分期出糧變「長期追數」 煞科後財務人間蒸發

除了收入低微，收錢難更是另一大噩夢。崔菁格踢爆行內支付片酬的潛規則，指演員片酬從不會一次過付清，通常是簽訂合同後三個工作日內付首期，拍攝進度過半付第二期，直到全劇煞科後才付最後一筆尾數。

但魔鬼在細節，這筆尾數往往是「走數」的高危區，被拖三個月甚至半年是等閒事，最慘是製作公司直接「潛水」失聯。崔菁格憶述自己遇過最離譜、最崩潰的遭遇：「戲拍完了，財務的電話為空號！」有汗出無糧出，令人欲哭無淚。

嘆圈中「熬的是多數」 早已夢碎退圈

對於娛樂圈的現狀，崔菁格作出了極為殘酷的總結：「賺的是少數，熬的是多數。」她極力勸阻那些抱著發達夢想、為了錢想進娛樂圈的人，直言此路不通。至於那些聲稱為了「熱愛」而堅持的人，曾幾何時也是帶著滿腔熱誠入行的崔菁格，冷冷地拋下一句：「現在自己已經退圈了，你自己琢磨吧。」以過來人身份，無情戳破了演藝夢的粉紅泡沫。

