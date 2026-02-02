娶大9歲「J女郎」才一年 27歲小生宣佈隱退回歸家庭：名利是虛幻
撰文：中天新聞網
27歲大陸男星劉子瑞，近日在社交媒體上宣布退出演藝圈，讓粉絲感到震驚。
劉子瑞以男團ZERO-G成名，曾參演多部熱門劇集如《天官賜福》和《雪鷹領主》。他在影片中表示，結束了十年的演藝生涯，決定回歸平凡的生活，並感謝一路支持他的粉絲。
劉子瑞提到，演藝圈的形象對他而言只是虛幻的表象，過去七年的經歷讓他認識到，真正的幸福在於家庭和身邊的人。
他與年長九歲的妻子李心艾結婚後，成為父親，這讓他對人生的價值有了新的理解。他強調，婚姻和家庭的美好，遠比聚光燈下的名利來得重要。
李心艾則在社交媒體上分享了他們的幸福瞬間，並表示會全力支持劉子瑞的選擇。劉子瑞的轉變引發了不少網友的討論，大家對他的勇氣和選擇表示理解與支持。
