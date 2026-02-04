「TVB御用八婆」李楓近照曝光　曾兩度破產瞓公園晚年入住老人院

現年72歲的TVB「御用八婆」李楓（原名李惠歡），自2020年約滿離巢後便神隱多時。近日有網民上傳李楓在老人院生活的近照，片中可見身穿花紋上衣、灰白長髮的她正手持麥克風大唱粵曲。

李楓在老人院大唱粵曲。（網上圖片）

李楓身穿花紋上衣、頭髮灰白。（網上圖片）

兩度經歷破產瞓公園

回首李楓的一生可謂崎嶇不平，她曾有過一段婚姻，但可惜老公因生意失敗及沉迷炒股、炒樓兩度破產，導致她要賣掉嫁妝及珠寶為夫還債，甚至全家由九肚山搬到村屋居住，最潦倒時冇錢開飯甚至要睡公園長凳。談到子女，李楓直認有所虧欠，自覺「我唔係好媽媽」。幸而現在李楓子女已成家立室，她晚年也與兒子關係修好，亦有個落腳地方。

李楓居於不足一百呎板間房，但她表示已很心足。（陳順禎攝）

李楓曾被貴利佬追數，現能有三餐一宿已很開心。（陳順禎攝）

曾動腦部手術

李楓的健康狀況亦曾亮起紅燈，早年她曾患上腦水腫導致她腦出血及影響腦神經，但因為付不起私家醫院費用就只能去公立醫院排期。雖然手術成功，但術後每日100元的住院費對當時的李楓來說是個大數目，所以留醫一個月便急急出院，繼續打工賺錢為生活費。

李楓的腦部曾生水瘤，要做開腦手術。（陳順禎攝）

晚年入住宿舍感悟「難得糊塗」

生性愛美的她，更曾因嫌嘴邊的痣不好看而自行脫墨，自嘲現在「冇咗隻烏鴉喺個嘴度」，展現出樂觀幽默的一面。目前李楓已入住老人院，雖然生活環境簡單，但總算有容身之所。面對轉折不斷的人生，她不再執著於過往的辛酸與榮辱。她曾在《香港01》的專訪中分享自己的心境，認為人生最重要是學會放低，並以四字人生格言自勉：「難得糊塗」。

李楓貪靚脫咗粒招牌墨。（陳順禎攝）

李楓人生格言：「難得糊塗」。（陳順禎攝）