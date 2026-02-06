40歲女星產後3個月曬平坦小腹！二胎湊成好字　兒女遺傳長腿基因

現年40歲的盧靖姍與前Super Junior成員韓庚結婚後，近年積極在內地發展，去年更宣佈懷上第二胎。近日盧靖姍在社交平台首度曝光與一雙兒女的海邊度假照，相中的她狀態驚人，苗條的身材引發網民瘋狂熱議！

紫色背心大曬平坦小腹

相中盧靖姍身穿紫色短款背心搭配短褲，紮起丸子頭與女兒在沙灘上玩，神情十分放鬆。最令網民震驚的是，產後僅三個月的她，四肢纖細緊致，完全看不出剛生產過的痕跡，腹部更是平坦如昔。身為高齡產婦，盧靖姍一直提倡科學管理身體，她在懷孕期間仍堅持游泳及練習瑜伽。

盧靖姍產後三個月狀態大勇，四肢纖細緊致。（盧靖姍小紅書）

盧靖姍在懷孕期間堅持做瑜伽、游泳。（盧靖姍小紅書）

「好」字成雙

今次是盧靖姍二胎產後首曬和一雙兒女同遊的照片。3歲的大女兒Junior穿著粉色泳衣，身高已長到母親腰部，修長比例完美遺傳父母的優良基因；而三個月大的兒子則乖巧地依偎在母親懷中，肥嘟嘟的小手小腳極其吸睛，一雙小腿線條修長，顯然也遺傳了父母強大的長腿基因。雖然韓庚未有在照片中現身，但網民推測這組充滿「老公視角」的氛圍感大片，正是由他擔任專屬攝影師記錄。

盧靖姍兒子肥嘟嘟的小手小腳極其吸睛。（盧靖姍小紅書）

盧靖姍與韓庚金雞獎結緣

回顧盧靖姍與韓庚的戀情，兩人的緣分始於2017年金雞獎頒獎禮上的「紳士一扶」，韓庚細心扶著穿高跟鞋的盧靖姍下台而擦出愛火，翌年更以「你好，我的女孩／男孩」驚喜官宣，並於2019年在紐西蘭舉行森林大婚。兩人婚後恩愛如昔，曾在真人騷《妻子的浪漫旅行》展現成熟的高情商相處之道，繼2022年迎來大女Junior後，2025年10月再添兒子湊成「好」字，短短數年完成「人生三級跳」。

韓庚與盧靖姍結婚已超6年。（盧靖姍小紅書）