內地男團再爆衝突　成員不滿被拍怒擲手機出街　更被曝毆打粉絲

內地男團ONER近年憑藉高大帥氣的外型在內地吸粉無數，但比起舞台作品，成員們與瘋狂粉絲及「代拍」之間的激烈衝突似乎更為出圈。2026年2月4日ONER成員木子洋在機場再度失控，因不堪被手機伸入車廂偷拍，竟當場搶過手機狠手扔出窗外。加上另一成員靈超早前的「機場暴走」打人事件，加上成員岳岳曾爆出「了解私生無異於嘗屎」的驚人金句，ONER如今被網民戲稱為「能文能武男團」，火爆行徑引發全網熱議。



木子洋在機場遭私生粉伸手機入車廂拍攝，忍無可忍後搶機怒擲窗外。（微博截圖）

手機伸入車廂拍攝 木子洋忍無可忍出手「處決」

事發於2月4日，木子洋現身機場時隨即被大批粉絲及代拍重重包圍，場面混亂。儘管他已坐上保姆車準備離開，但車外的人群仍不肯散去，甚至有私生飯（Sasaeng fan）得寸進尺，透過半開的車窗將手機直接伸入車廂內部，對著木子洋進行極具侵略性的「懟臉拍攝」。

影片可見木子洋現身機場時被大批粉絲及代拍重重包圍，場面十分混亂。（微博截圖）

面對這種無底線的騷擾，木子洋當場「火遮眼」情緒失控。從現場流出的影片可見，他不發一言，突然一把奪過該名跟拍者的手機，隨即由車窗位置發力，將手機狠狠地扔向車外遠處，動作一氣呵成，臉上盡顯不耐煩與憤怒。現場隨即有人高喊「我的手機！」，更試圖奪回自己的手機，場面一度尷尬且混亂。

面對這種無底線的騷擾，木子洋當場「火遮眼」情緒失控，突然一把奪過該名跟拍者的手機，隨即由車窗位置發力，將手機狠狠地扔向車外遠處。（微博截圖）

隨後更是伸手奪走視頻拍攝者的手機。（微博截圖）

事件曝光後，網上輿論呈現兩極。不少網民替木子洋感到不值，力撐偶像：「哪有把手機伸到人家車裡去拍人家的？」、「出門有人懟著你們臉拍你們樂意嗎？」但亦有理性網民認為，雖然代拍行為可惡，但直接將手機扔出車窗外極具危險性，萬一砸中路人或途經車輛，隨時釀成流血事件，認為此舉不可取。

手機被搶後，有人現場高喊「我的手機！」，更試圖奪回自己的手機，場面一度尷尬且混亂。（微博截圖）

事件曝光後，網上輿論呈現兩極。（微博截圖）

木子洋於2018年8月30日，為ONER的一員正式出道。（微博圖片）

靈超停車場上演全武行 被毆者竟呼：香迷糊了

ONER成員似乎都擁有「暴躁基因」。除了木子洋，另一成員靈超早在去年底（2025年12月30日）便因類似事件而情緒暴走。當時網上流出的畫面相當混亂，顯示兩名女生正拿著手機對靈超進行近距離的「貼臉拍攝」，此舉疑似觸怒了靈超底線。

靈超於2018年8月30日作為ONER的一員正式出道，與木子洋是隊友。(小紅書圖片)

靈超先是一手撥開正在拍片左邊的女生，然後就衝過去抓住該女生的頭髮，推倒在地。（微博截圖）

據悉，靈超當時情緒失控衝向粉絲，不但動手拖拽對方頭髮，更將人推倒在地。後續鏡頭更捕捉到驚人一幕，靈超在停車場內直接衝下保姆車，對粉絲進行拳打腳踢等激烈動作，幸好現場工作人員及時介入拉開雙方，才未釀成更嚴重後果。

另一段則是靈超從車上下來，然後衝向正在對他拍片的女生，進行拳打腳踢等。（微博截圖）

然而，整件事最令人咋舌的並非暴力本身，而是該名遭靈超「毆打」的粉絲事後的反應。該粉絲竟在網上發文炫耀，形容被偶像打的感覺是：「香暈了」、「身上香香的」、「香迷糊了」。這種近乎病態的發言，令一眾吃瓜網民大呼離譜。

內地男團成員靈超（Didi）在停車場衝下車與另一位女生發生拉扯，事後疑是被打者更是在微信朋友圈發文留念。（網上圖片）

該名遭靈超「毆打」的粉絲事後竟在網上發文回應：「香香的」，「香迷糊了」，令一眾網民大呼離譜。（網上圖片）

公司發聲明嚴打私生

事實上，ONER成員飽受「私生飯」騷擾已久。成員岳岳曾留下一句流傳甚廣的名言：「了解私生無異於嘗屎」，以此表達對侵犯隱私行為的極度厭惡。

坤音娛樂的官方微博帳號置頂內容長期的「嚴正聲明」。（微博＠坤音娛樂）

作為其經紀公司，坤音娛樂的官方微博帳號置頂內容長期是一則「嚴正聲明」，表明將採取雷厲風行的措施打擊一切「私生」及非法代拍行為。據悉，單在2025年，該公司就曾多次發文痛斥偷拍、代拍行為，並重申將「保留一切追究涉事者法律責任之權利」，無奈類似衝突依然屢禁不止，令藝人與粉絲的關係愈趨緊張。