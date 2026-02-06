如大S具俊曄之戀　《失樂園》女星癌逝十載　名廚夫拒再娶惹淚崩

女星大S徐熙媛離世滿1週年，她的家人們在忌日當天為她舉行追思及雕像揭幕儀式，而她的丈夫具俊曄除了天天到金寶山陪伴亡妻，也親自設計雕像，將思念化作永恆印記，揭幕儀式上他穿著多年前大S送給他的大衣，難忍悲痛的模樣令人動容，外界都為他們短暫的幸福感到惋惜。



而事實上，這樣癡情守候先離去的伴侶的人，還有日本甜點名廚鎧塚俊彥，日前他也發文悼念2015年去世的妻子川島直美。

日本名廚鎧塚俊彥日前曬出與川島直美的婚紗照，迎接結婚17週年。（Instagram@toshiyoroizuka）

川島直美1997年主演電視劇《失樂園》爆紅，2009年與鎧塚俊彥結婚，但好景不常，她於2015年9月因膽管癌病逝，享年54歲，鎧塚俊彥日前發文慶祝結婚17週年紀念日，今年是夫妻倆相識20週年，也是女方離世的第10年，他曬出兩人的婚紗照，感慨寫到：

正好，與她一同度過的時光，與分別後的時間，變得一樣長。

川島直美離世後，鎧塚俊彥沒有再娶，也沒有忘記亡妻，每逢她的生日、忌日、結婚紀念日他都會發文悼念，痛失愛妻的他始終認為不能因為悲傷就淪為一具空殼，要將悲痛化作活下去的力量，盡力過好每一天，就是自己被留下來的意義，也是對先走的另一半最好的交代。

