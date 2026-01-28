85歲前第一夫人涉打經理人惹官非　否認動粗並為護人權揚言告警方

85歲日本藝人「黛薇夫人」曾是印尼第一夫人，雖然在日本生活後主要活躍於演藝圈，但這幾年也成立以保護動物為宗旨的政黨「12和平黨」，有意「回歸」政治圈。



只是2025年2月先傳出她向餐廳員工施暴，同年10月又涉嫌在動物醫院毆打、腳踹女經理人，遭函送檢方偵辦。日前除了經紀公司發布聲明，黛薇夫人1月26日親上火線說明，認為自己被冤枉，還主動要求公開動物醫院的監視器畫面。

黛薇夫人發長文還原案發當晚狀況。（ameblo.jp@dewisukarno）

駁斥酒醉後醫院內施暴 還原現場：僅甩開經理人的手

本案發生在2025年10月某天深夜，黛薇夫人爆出在東京澀谷區的某家動物醫院毆打、腳踹30多歲的女經理人，導致對方輕傷。經紀公司1月24日發布聲明，提到當晚黛薇夫人接到院方通知，愛犬的健康狀態急轉直下，黛薇夫人跟經理人趕往醫院，愛犬卻已經過世。公司聲稱黛薇夫人當下想質問動物醫院的男性醫師，女經理人試圖從後方拉住黛薇夫人的手臂阻止，黛薇夫人確實有「甩開」女經理人的手，但並未施暴。

黛薇夫人1月26日在自己的網誌上再詳加說明，由於目前日本政壇正值眾議院解散之際，對於在這麼重大的時刻還因為自己的案件造成騷動，她深感抱歉。不過黛薇夫人澄清：

我完全沒有做過『毆打、腳踹』等施加暴力的行為，對方只要公開動物醫院的監視器畫面就能一目瞭然。

她也譴責警方根本沒有充分證據就採取行動，以及媒體收到消息後未經查證就大肆報導自己有暴力行為：「我絕無把事情鬧大之意，但有鑑於目前的風向跟我所處的狀況，不得不以此方式提出異議。」

文中黛薇夫人也還原當晚實情：「愛犬過世的那天，我正準備出門參與重要的工作聚餐。然而愛犬的健康狀況急轉直下，我當然中斷用餐，跟祕書一起趕往牠住進的動物醫院。有報導說當時我喝醉酒，但我根本沒喝醉。」黛薇夫人強調經理人並非因此而提離職，而是當下她判斷經理人已經沒辦法徹底守護自己，無法寄予信賴在經理人身上、繼續同心協力走下去，因此是由黛薇夫人當場主動勸經理人離職。

痛批警方未查證「極度失望」 揚言提告捍衛人權：求公開畫面

去年4月同樣爆出黛薇夫人向餐廳服務生施暴的消息，當時就因此被取消工作、蒙受巨大損失，讓她深感心寒。此時又發生類似狀態，黛薇夫人直呼：「對日本警察感到極度失望！」甚至揚言正在跟律師討論要控告澀谷警察、代代木警察，維護自己的人權。

她強調：

我已經表明我沒打人、沒踢人，遑論讓人受傷，但我的說法到哪裡去了？到底有什麼證據能把暴行罪的罪名強加在我身上？多一個人也好，請大家一定要看看監視器畫面，拜託大家做出明智的判斷。

黛薇夫人2025年2月曾涉嫌在東京都的某餐廳內向女性服務生投擲玻璃杯，因而遭函送，本案2個月後遭媒體爆出。黛薇夫人聲稱自己有往牆壁丟濕毛巾、筷子架，但沒有打中現場的任何人，或是造成任何人受傷。

