馬年玲玲開運所｜蔡嘉欣大爆離巢無綫真相 麥玲玲揭對方控制慾強

迎接馬年新開始，myTV SUPER特別推出全新開運節目《馬年玲玲開運所》，節目將於2月17日起播出，共兩集，每集30分鐘，由著名風水師麥玲玲師傅坐鎮主持，聯同胡美貽、廖慧儀、何泳芍、陳若思、倪嘉雯、林俊其及蔡景行組成的新一代主持團，一起以輕鬆方式為觀眾送上馬年開運秘笈。

蔡嘉欣和Mason以嘉賓亮相由麥玲玲師傅主持的myTV SUPER全新開運節目《馬年玲玲開運所》。（葉志明攝）

催旺運勢

節目中，玲玲師傅將親自帶隊，在大年初一走進大型商場，由電影院、食肆、家品店、甜品店到金鋪，邊行邊講實用開運貼士。節目更邀得嘉賓蔡嘉欣及Mason參與，一同探索如何利用生活用品與潮流產品幫自己催旺運勢。

分析12生肖馬年運程

內容涵蓋多個實用主題，包括「商場活動開運篇」、「馬年流年運勢及風水擺設宜忌」、「犯太歲生肖化解大法」及「馬年BB改名大法」等；玲玲師傅更會逐一分析12生肖馬年運程，送上專屬開運小貼士及開年飯吉時建議，讓觀眾新一年吃得旺、擺得吉、行大運。

蔡嘉欣有個性

今日（6/2）麥玲玲師傅與嘉賓蔡嘉欣現身奧海城為節目《馬年玲玲開運所》進行拍攝工作。麥玲玲師傅大讚蔡嘉欣命格好，能嫁得好夫君，但講到演藝事業直言不太適合：「因為佢自己嘅個格係屬水，但佢又土多，係有時佢會噴咗個水。其實娛樂圈嘅人金水旺係著數啲，雖然樣佢生得靚 ，但係呢佢係比較有個性嘅，咁所以又唔係搓得完撳得扁，變咗如果佢有自己想做嘅嘢，佢而家行呢個路就行得真係幾好喎。你轉得咁快，當時點諗㗎？」

麥玲玲師傅爆蔡嘉欣有控制慾

麥玲玲師傅又指蔡嘉欣本身性格主動性很強：「其實佢中意控制，鐘意啲嘢自己安排，自己控制，唔會係話等你安排俾我，或者我要好聽話地去做，佢完全唔係呢一種。」

蔡嘉欣否認無綫自由度不足

蔡嘉欣接著說：「學你話齋，我自己有一啲想自己做嘅嘢，就變咗我想主動做一啲自己想做嘅嘢。（言下之意係咪舊公司自由度唔大？）咁又唔係，我覺得嗰啲自由係唔同嘅，因為有啲人佢可以喺呢間公司入面，佢都即係同時發展好多外面嘅嘢，但係我睇嘅自由又唔係嗰個囉，純粹係我覺得，我想專注想做自己嘢多啲。」

麥玲玲師傅批蔡嘉欣馬年有喜。（葉志明攝）

感激無綫栽培

被問到有否工作想做，但公司不准？蔡嘉欣笑言：「其實真係冇喎，其實公司都對我幾好嘅，都因為佢哋，所以都多咗好多人識我。有多拍攝機會。（公司對你咁好你又唔續約？）咁大把人都唔續約啦。（公司俾咗咁多資源俾你，唔續約公司會唔會唔高興？）咁又冇，其實公司冇乜所謂咁多人，除咗我之外，咁多精英。」

馬年容易有喜

對於蔡嘉欣何時容易有喜，麥玲玲師傅表示：「馬年係非常合適嘅年份，同埋佢命格入面除咗同老公夾之外，同仔女都夾。但如果真係成為一個媽媽，你係一個幾緊張嘅媽媽嚟，因為你中意控制人，但就唔鍾人哋控制你，你返去檢討下。」

蔡嘉欣狀態大勇。（葉志明攝）

麥玲玲揭對方控制慾強。（葉志明攝）

