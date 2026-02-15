60歲「玉女掌門人」20年不戀愛只因這想法　不幫女兒湊B：我很忙

台灣60歲「玉女掌門人」方文琳日前在自家大哥號召下，與家人們騎單車環島，2月9日她與小女兒于齊薇露面分享旅途趣事，提到期間有人被狗追跳車逃，她加速馬力狂踩踏板急奔，還被不少民眾認出是當年的「擋泥板女神」熱情要合照。



雖說自2006年與前夫于冠華離婚後再無感情生活，如今的她更因騎單車被形容「越來越難追」，方文琳笑：

不要吧，一個人很好，已經心如止水。

60歲「玉女掌門人」方文琳日前在自家大哥號召下與家人們騎單車環島：

不想將時間浪費在戀愛上。方文琳離婚後單身20年沒談戀愛，她認為沒對象就沒煩惱，覺得談戀愛就多了一個擔心的人，不想將後半人生的時間花在陌生人身上，更何況早已習慣「女生宿舍」的生活。

家裡兩個女兒，偶爾媽媽來住，媽媽若回彰化老家，自己就是真正獨居，她也覺得無所謂，若哪天兩個女兒都出嫁了，自己一個人突然出事會沒人發現，她也早有準備，已在家裝了監視器，若家人都外出工作，用來照看媽媽也很適用。

小女兒于齊薇已27歲，被問是否有男友，方文琳搶先說：「當然要說沒有。」間接幫女兒認了有男友，她笑說見過對方，對於女兒的感情生活，她向來很開明，也不會阻止女兒帶男友回家。

只是將來若結婚，她堅決不跟女婿同住，覺得自己在家自在慣了，「女生宿舍」向來男賓止步，突然多了一名男性入住，她認為會相當不自在，她也和女兒們講好了，絕對不幫忙帶孩子，「我很忙的喔！」表示若小倆口要看個電影，帶個幾個小時還可以。

