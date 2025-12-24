禾浩辰向吳品潔下跪求婚成功　1卡鑽戒竟「藏這裏」爆笑中藏心思

35歲禾浩辰爆喜訊，他下跪求婚小3歲女友吳品潔，她點頭說「Yes」，台灣演藝圈又多一對佳偶。



禾浩辰秀出藏1克拉戒指的地方，居然是在襪子裡，看來很爆笑，可見是個男方悄悄策畫、女方不知情的驚喜。

禾浩辰求婚成功。（Instagram@hungbruce）

禾浩辰秀出藏1克拉戒指的地方，居然是在襪子裡：

至於準新娘有無懷孕，經理人說：

沒聽說，都是好事情，之後有好消息會跟大家分享。

禾浩辰也透過經紀公司回應：「都說伴侶是自己選擇的家人，而我的家也因此完整了。」公司也因為他即將進入人生下一階段，很替他開心：「家有喜事，浩辰與各位分享小小幸福。」

吳品潔昔為毛弟邱宇辰前女友，她與交往2年多，今在臉書秀出求婚照，開心寫下「She say yes」分享求婚成功的喜悅。

禾浩辰前年8月認愛吳品潔，社群中藏愛，獲得不少祝福。兩人2019年就因合作《你有念大學嗎？》相識，殺青後仍保持聯。之後因都燅愛潛水，更進一步相處，他也公開透露：

比較常聊天以後，就發現有她迷人的一面。

過去禾浩辰曾和鬼鬼談過4年戀無疾而終，鬼鬼已當媽，接下來就等他好消息。關於何時登記、辦不辦婚禮，經紀公司表示，目前以他的回應為主，細節也還沒問他，一有消息會跟大家分享，並建議媒體：「之後有機會活動出席碰到可以請他自己分享。」

