62歲男星8年婚姻疑亮紅燈　認與嫩妻已分居3個月：不知她何時回家

62歲的洪榮宏跟第3任嫩妻張瀞云結婚8年多，過往於公於私黏踢踢，但張瀞云近來頻在社群發表負面情緒，且夫婦不再公開放閃，婚姻疑似亮起紅燈。



洪榮宏1月5日彩排時表示因為岳母摔倒受傷，老婆南下專心照顧，彼此分居3個多月，至於配偶欄還有人嗎？他說「當然在啊」。

62歲的洪榮宏跟第3任嫩妻張瀞云結婚8年多，但張瀞云近來頻在社群發表負面情緒，且夫婦不再公開放閃，婚姻疑似亮起紅燈。（《愛相隨》MV）

更多洪榮宏與嫩妻張瀞云相片：

+ 24

張瀞云上次跟洪榮宏有關的發文是去年8月，接著發文稱「我不是一個工具、我是一個需要被尊重的靈魂，好的家庭，不是沒有分歧和爭吵，而是沒有對抗和內耗，情緒勞動，就是一個家庭不幸的根源」等，字裡行間透露出婚姻關係疑似生變。

她的媽媽去年10月跌倒導致肩部粉碎性骨折，緊急住院手術，她趕回老家照顧媽媽，同月洪榮宏也進手術房，身邊沒有老婆相伴，洪榮宏今說：

老婆這陣子住在高雄，心放在媽媽身上。

岳母還在住院嗎？他說「最近又有些狀況」。

只是以前息影不離，會不會想老婆？他說有過分隔兩地的經驗，因此沒有特別感受。先前張瀞云負責操刀他的造型，這次因故缺席，他說造型回歸時尚風格，特別聘請團隊打造。17日在高流的「舊情綿綿」演唱會老婆會到場嗎？他說「要看岳母方不方便」，至於老婆會在南部待到何時？他神情一度相當尷尬，遲疑了一會兒說「我不知道耶」。

洪榮宏稱彼此沒有吵架、冷戰，談到上次聯絡的時間？他重複一次問題，表示：

岳母的事情，我們都有在聯絡。

其實夫婦曾因他忙於演唱會，張瀞云心生不滿搬回娘家，半年時間對他不理不睬，最後在他不間斷的溫情攻勢回心轉意。洪榮宏「舊情綿綿」演唱會門票在年代售票熱賣中。

【延伸閱讀】62歲女星曾遭親姊背叛慘賠千萬 窮到剩百元 靠商演變賣珠寶維生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

吳申梅富商總裁老公露面了 霸氣示愛帥成這樣

大S離世將滿一年！具俊曄墓前身影曝光 「用力擦墓碑」畫面惹鼻酸

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】