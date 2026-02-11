星爺御用綠葉火鍋店慘淡樓梯演棟篤笑救亡　年花千萬醫罕見病兒

現年61歲、外號「細龜」的黃一山，曾是周星馳電影中的金牌綠葉，憑《逃學威龍》「黃小龜」一角深入民心。近年他主力在內地發展，除了活躍於幕前拍戲，更積極開拓商業版圖，由修腳店到農家菜均有涉獵。然而，最近他進軍火鍋界卻傳出生意慘淡，甚至被發現要在店內做棟篤笑吸客。

黃一山近年主力在內地發展。（黃一山微博）

內地生意多元

早前他曾被爆出在短短半年內連開7間修腳按摩店，更投身餐飲業。黃一山在荊州開設的第一間餐廳，不用2個月已經回本，初嚐甜頭的黃一山信心大增，馬上開第二間餐廳進軍火鍋生意，原以為能大賺一筆，卻因「打錯算盤」陷入困境。他想不到當地遇正寒冬，民眾普遍怕冷不願出門。火鍋店開幕不久即變得門可羅雀，生意慘淡至極。

黃一山第一間餐廳生意好，不到兩個月便回本。（黃一山抖音）

黃一山信心大漲，馬上開第二間進軍火鍋店。（黃一山抖音）

可惜黃一山沒有做足準備，沒想到當地天氣寒冷，極少人出門吃飯。（黃一山抖音）

餐廳樓梯演棟篤笑

黃一山意識到單純等待回暖無異於等死，於是決定利用自身名氣在餐廳內「救亡」。他利用餐廳的樓梯角落搭建小型舞台，親自上陣表演「棟篤笑」吸客。沒想到竟能幫火鍋店起死回生。

後來黃一山想到利用自己的本事，在火鍋店做脫口秀吸引客源。（黃一山抖音）

黃一山靠脫口秀吸引很多顧客。（黃一山抖音）

為醫罕見病子年花千萬開支

黃一山之所以如此搏命，全因要背負沉重的家庭醫藥費。他與太太育有兩子，大仔患有罕見基因病「腦白質發育不全症」，生活無法自理且需長期治療。為了支付大仔高昂醫藥費及供細仔留學，黃一山曾透露家庭每年開支高達千萬。