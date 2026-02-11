唱錢丨張與辰唱響頭炮火力全開　抽中2大經典名曲嚇到搲頭兼大嗌

由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持、Eric Kwok擔任音樂總監的互動音樂Game Show《唱錢》（英文名：Music Money Monster），將於2月14日（周六）晚八點半翡翠台首映。除了三位常規主持，陸浩明將聯同Plan V其餘四位成員：江廷慧、彭家賢、陳昊廷及侯雋熙主持直播間，今集直播間嘉賓是曾參選港姐、有音樂才女之稱的李尹嫣。



為迎接馬年，《唱錢》本周六開始將一連三集推出藝人版，打響頭炮的是《唱錢》鐵粉張與辰！「明星版《唱錢》」特別之處，是參與歌手並不是為自己贏取任何獎金，而是為觀眾贏取獎金謀福利，藝人所通過關卡越多、觀眾有機會贏得獎金金額亦越高，最高金額可達HK$30,000，而且更有可能一人獨得！身負如此重任，難怪張與辰節目一開始便高呼有壓力：「個壓力大過《中年好聲音》好多」、「但一定會緊張，尤其睇住條Bar。」

張與辰專屬Sing盤。（官方提供圖片）

唱錢丨張與辰挑戰AI實測系統即變表情包

根據官方今日發布資料，張與辰本周六揭出的歌單，接近8成歌手是大師級，其中兩位更是昔日「四大天王」成員，難度可想而知。而望落斯文兼親切可人的張與辰，玩起遊戲上來與首集「試玩專員」吳業坤一樣七情上面，驚現「搞笑嘟嘴」及「可愛伸脷」之餘，仲要唱到踎低，投入度爆燈。

張與辰又嘟嘴又伸脷，好Cute，一睇就知很投入。（官方提供圖片）

在正式抽取個人專屬Sing盤之前，張與辰揚言最怕抽到快歌：「對我嚟講慢歌好啲，因為慢歌可以（睇住條Bar）慢慢唱，唱快歌齋歌詞都已經驚。」但搞笑的是，張與辰的Level 1挑戰歌曲正正是快歌《狂野之城》，嚇到張與辰大叫之餘，更不知所措至搲晒頭，十分可愛。

張與辰一抽到《狂野之城》，嚇咗一大跳。（官方提供圖片）

除了一出戰即遇上「死亡快歌」，張與辰還抽中了《中年好聲音3》的參賽歌曲《愛很簡單》，令與辰一度大感興奮：「睇到《愛很簡單》一開始好開心，因為呢首歌太熟喇，同埋比賽唱過。」豈料就是因為太熟悉整首歌，令張與辰不自覺犯了一個極嚴重錯誤至跌入危險區，到底是甚麼？張與辰最後會否因《愛很簡單》就此止步？就要密切留意節目。

張與辰仲抽中咗《愛很簡單》。（官方提供圖片）

唱錢丨最高綜合成績高達96.2%

另值得留意的是，張與辰雖然八成時間都被系統的測試Bar吸引，但為顧及節目效果，仍竭力擺甫兼畀情感之餘，還不時會「逆系統」地唱出大量靚聲震音（這樣會影響原唱相似度及系統測試準確度），挑戰過程可謂相當牙煙。但根據官方發布的綜合成績，張與辰其中一首歌的綜合成績高達96.2%，證明音準及拍子均擁有一定實力，令人期待。

唱到踎埋喺度。（官方提供圖片）

就咁睇，張與辰真係大細路嚟。（官方提供圖片）

唱錢丨張與辰讚製作組用心

作為《唱錢》鐵粉，張與辰除於第二集已現身直播間為素人參賽者打氣之餘，又於Social Media大讚節目「進步越嚟越緊湊」，果然有心：「節目節奏越黎（嚟）越緊湊，一邊睇一邊為玩家緊張。」看來他對自己周六的出場亦相當期待。