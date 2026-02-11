中年好聲音4｜陶枳樽火辣跳唱　散發極致媚態令張佳添睇到好興奮

《中年好聲音4》將於周日（15日）晚8點翡翠台播映。今集焦點落在身分神秘的「企鵝人」，他以極具磁性的靚聲完美演繹《綿綿》；曾獲張敬軒親自加持的林靖枝驚艷蛻變；「顏值擔當」陶枳樽火辣跳唱迷倒張佳添！



《中年好聲音4》將於周日（15日）晚8點翡翠台播映。（公關提供）

「企鵝人」完美示範Less is more

來到「70強一對一PK賽」最終回，上回合憑超似古巨基靚聲、掀起全城熱估藝人身份的「企鵝人」，今次選唱陳奕迅歌曲《綿綿》，獲肥媽讚輕描淡寫用感情唱歌，張佳添更指「企鵝人」完美示範less is more，能很輕鬆、很舒服地將憂憂情感散發出來，令大家陶醉在浪漫氛圍之中。

「企鵝人」唱歌充滿感情。（公關提供）

林靖枝驚艷蛻變

至於報稱餐飲管理諮詢顧問的林靖枝，選唱張敬軒的《靈魂相認》，他自爆原來早已認識軒仔，更曾獲對方讚許：「軒仔話『你唱得好要堅持落去！』咁我就再撐一撐啦。」周國豐讚林靖枝比上次進步好多，似變了另一個人，令大家耳目一新。谷婭溦則讚林靖枝揀啱歌，甫開聲已進入歌曲的感情。

林靖枝唱功獲讚有進步。（公關提供）

陶枳樽火辣跳唱

身為「中4顏值擔當」的陶枳樽跳唱《你為了愛情》，其誘人舞姿加上電眼，將女性媚態發揮得淋漓盡致，張佳添睇到露出享受笑容，肥媽即指着他說：「你睇吓佢睇到幾興奮！」想知張佳添睇到咁開心又會唔會撳燈？記得周日晚睇《中年好聲音4》。

陶枳樽可唔可以晉級呢？（公關提供）

陶枳樽舞姿誘人。（公關提供）

陶枳樽舞姿誘人。（公關提供）

肥媽與海兒齊齊指着張佳添。（公關提供）