徐冬冬圓潤現身孕味十足尹子維中環貼心護肚　原定二月婚禮突改

徐冬冬與尹子維自復合後愛得火熱，早前宣布婚訊後更成為全城焦點。近日冬冬在社交平台頻頻露面，被網民發現身形比以往圓潤，加上尹子維早前在中環街頭對她呵護備至，更被拍到多次貼心「護肚」，不少網民都猜疑兩人是否雙喜臨門！

徐冬冬近日上載的影片被網民發現其身形比以往圓潤。（徐冬冬抖音）

徐冬冬圓潤現身孕味濃

於近日上載的影片中，徐冬冬被一眾眼尖的網民指出其身形比以往「圓潤了不少」，身材變得飽滿。更有網民在評論區留言指她「氣質變得更柔和」，散發出一種濃濃的「孕母感」。自今年1月起，關於徐冬冬「孕相明顯」的討論已在網上持續發酵，大家都在期待兩人的好消息。

徐冬冬孕味十足。（徐冬冬抖音）

更有網民在評論區留言指她「氣質變得更柔和」，散發出一種濃濃的「孕母感」。（徐冬冬抖音）

尹子維「護肚」舉動露餡

除了身形變化，兩人的互動細節亦被指「露餡」。早前其他傳媒《東周網》在中環街頭直擊兩人現身，尹子維全程化身「滿分老公」，多次輕撫徐冬冬腹部，更在下樓梯時貼身扶著對方的腰。據現場消息指，兩人在共食雪糕時，尹子維主動吃掉最後幾口，疑似為了避免太太攝入過多生冷食物。種種細節令網民深信不疑。

親人重病二月婚禮急變陣

兩人原定於2月26日在哈爾濱舉行盛大婚禮，惟近日計劃卻突然有變。徐冬冬透露，由於從小撫養她長大的親戚病情危急，經過商量後決定將儀式推遲，改為簡單的家庭聚餐。她坦言這是「動態調整」，現階段以陪伴至親為首要任務。尹子維亦全程支持未婚妻的決定，表現極度體貼。

兩人原定於2月26日舉辦盛大婚禮。（微博圖片）

兩人婚禮因徐冬冬親戚病重，改為簡單的家庭聚餐。（微博圖片）

霸氣拒收禮金獲網民大讚

即使婚禮簡化，兩人的行事風格依然充滿豪氣。徐冬冬公開表示婚禮「不收任何親友禮金或禮品」，更霸氣喊話：「誰送禮金或禮品，這次我會請您回家。」 為了回饋支持者，她計劃向哈爾濱當地粉絲贈送包裝印有「從單身喝到結婚」字樣的訂製飲料。早前兩人身穿紅色喜慶裝束與小孩合照的溫馨畫面，更被網民形容為「早生貴子的預兆」。