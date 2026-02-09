前AOA成員珉娥醫美毀容！面部10%二級灼傷　曾遭欺凌抑鬱多次輕生

韓國女團AOA前成員珉娥（Mina）自退團後風波不斷，日前她於社交平台上載自己的毀容照，透露日前接受醫美療程時發生嚴重事故，導致面部嚴重毀容。珉娥表示為接下來的工作，原本希望透過打「熱瑪吉」提升狀態，沒想到導致面部二級燒傷。照片中可見她的臉頰出現大面積紅腫，情況令人觸目驚心。

前AOA成員珉娥早前接受醫美時發生嚴重事故，導致面部毀容。（珉娥IG）

灼傷面積達面部10%

珉娥在文中詳細描述了受傷後的慘況，長文中充滿痛苦與無助。她直言在長期固定就診的醫美診所接受「睡眠式拉提療程」，但從麻醉中醒來時痛苦不堪「感覺到一種皮膚被撕裂般的劇痛。我邊哭邊說想看鏡子，結果鏡子裡的景象讓我徹底絕望：我的皮膚因為灼傷，正一層一層地脫落並捲縮起來，傷口佈滿了組織液和水泡。」。這次意外不僅令她生理受創，心理亦大受打擊，哀怨表示：「原本想變漂亮，結果現在連門都不敢出」。

珉娥面部受傷的面積達10%。（珉娥IG）

珉娥表示一開始時，傷口佈滿了組織液和水泡。（珉娥IG）

她表示目前每天都要前往醫院接受燒傷治療，由於傷口位於顯眼的臉部以及面積達面部10%，對於身為藝人的她來說打擊巨大。珉娥表示「不知道什麼時候才會結束，也不知道會不會留下永久性的傷疤。」由於珉娥的工作全都要求露臉且必須化妝，現在因為臉部的受傷導致她得來不易的工作機會被迫取消或延後。

因為面部的受傷導致珉娥許多工作被取消。（珉娥IG）

診所被指無簽同意書即施手術

珉娥在文中揭露診所多項違規疑點，指院方在術前未進行皮膚診斷，亦無要求簽署該項療程的副作用說明書。面對院長以「探頭故障」為由推搪，並因賠償金額談不攏而要求走法律程序，珉娥感到極度心寒。她感嘆自己已有一個打了4年的官司尚未結案，如今又要陷入新訴訟，憤慨直言：「我們國家的法律，似乎保護加害者的程度跟被害者一模一樣，那還真是好呢。」

珉娥稱診所存在多項違規疑點。（珉娥IG）

曾患抑鬱多次自殺

事實上，珉娥自退出AOA後一直風波不斷，身心狀況令人憂心。她曾大爆在團體生活期間遭到前隊長智珉長達10年的「欺凌」，導致她患上抑鬱症並多次嘗試自殺。此外，她更曾自揭童年陰影，坦言中學時期曾遭學長「圍毆」及「性侵」，甚至被打到失禁。如今醫美意外再度讓她陷入低谷，網友紛紛留言希望她能堅強面對，早日康復。

珉娥曾大爆在團體生活期間遭到前隊長智珉長達10年的「欺凌」，導致她患上抑鬱症並多次嘗試自殺。（珉娥IG）