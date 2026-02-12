80年代知名童星變珠海樓神　拍片踢爆內地「水魚盤」專呃港人

對於看著80年代港產片長大的觀眾來說，電影《最佳拍檔》中那個精靈可愛、與麥嘉「光頭對光頭」的童星「光頭仔」王嘉明（Cyrus），絕對是集體回憶的一部分。隨著歲月流逝，現年41歲的王嘉明早已褪去當年的稚氣，近年來更淡出香港娛樂圈，毅然北上珠海，更成功轉型投身房地產界。近日，他更在社交平台上載影片，以業內人士身份踢爆專坑香港人的內地買樓陷阱，被網民大讚是「良心經紀」。



「光頭仔」王嘉明。（電影截圖）

王嘉明在社交平台上載影片，踢爆專坑香港人的內地買樓陷阱。（小紅書圖片）

穿恤衫踢爆「水魚盤」 拆解三大必殺技

影片中，王嘉明身穿恤衫安坐在地產公司的辦公室內，意氣風發地為港人拆解內地無良發展商的慣用伎倆。他直指這些專為香港買家設下的「水魚盤」騙局，通常有三大套路：

1. 超低價作餌引君入甕： 發展商會打著「40萬買三房」、「低首期甚至零首期」、「送精裝修」等極具誘惑力的旗號，吸引貪平的買家上車。

2. 包裝荒地變「度假天堂」： 將位置偏僻、周邊荒蕪的地段，美化為「環境清幽、適合養老」的度假勝地。宣傳單張上的效果圖和示範單位往往經過電腦重度修圖（P圖），美輪美奐，但現實卻是另一回事。

3. 畫大餅吹噓未來規劃： 為了讓買家落疊，經紀會大肆吹噓未來將有大型商場、各種名校、交通樞紐進駐。王嘉明在片中忍不住諷刺道：「今日係中山神灣，聽日就吹到變咗貝沙灣？」



王嘉明在片中忍不住諷刺道：「今日係中山神灣，聽日就吹到變咗貝沙灣？」（影片截圖）

揭露爛尾樓恐怖實況 鋼筋外露積水養蚊

王嘉明警告，一旦買家被這些「掛羊頭賣狗肉」的宣傳蒙蔽雙眼並簽約落訂，噩夢便隨之而來。他指出很多這類樓盤的發展商都是財力不足的小公司，資金鏈極易斷裂。

王嘉明警告很多爛尾樓的發展商都是財力不足的小公司，資金鏈極易斷裂。（影片截圖）

最常見的後果是「貨不對辦」，原本承諾的「精裝交樓」最後變成甚麼都沒有的「毛坯房」，更甚者會「爛尾收場」，業主收樓無期，血本無歸。影片中更展示了駭人的爛尾樓內部狀況：樓梯間嚴重漏水，積水深達20厘米猶如水塘，連電線都被盜竊，消防設施亦殘缺不全，牆身鋼筋外露銹蝕等等。他語重心長地勸告港人：「買樓唔係齋睇價錢、睇示範單位，最緊要係你要睇清楚發展商嘅實力。」

最後王嘉明語重心長地勸告港人：「買樓唔係齋睇價錢、睇示範單位，最緊要係你要睇清楚發展商嘅實力。」（影片截圖）

曾夢碎《中年好聲音2》 大灣區覓得第二春

回顧演藝路，王嘉明早在十個月大時便出道，在《最佳拍檔》系列飾演麥嘉與張艾嘉的兒子，成為經典。然而成年後，無論在影壇還是樂壇，他的發展都不似預期。早前他曾參加TVB節目《中年好聲音2》，希望能圓歌手夢，可惜未能晉級，但他與一班志同道合的參賽者組成了「輕鬆啲」，在網上開直播唱歌自娛。

「光頭仔」王嘉明參加《中年好聲音2》（TVB）

雖然演藝事業未見起色，但王嘉明卻在大灣區找到了事業的第二春。他曾先後居住過深圳、廣州、中山，最終情定珠海，更開設了自己的地產工作室，成為獨當一面的地產精英。他曾大讚珠海生活指數高、物價低，笑言每月僅需5,000元人民幣便可享受高質生活，更豪氣表示：「喺度買個2000呎嘅豪宅，都唔係太難嘅事！」可見他現時生活無憂，成功由昔日童星轉型為專業人士，實在令人羨慕。