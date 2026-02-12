非常檢控觀丨蔣家旻斜肩裝戴耳環勁吸睛　吳天佑巨胸睇到人嘩嘩聲

TVB劇集《非常檢控觀》2月11日晚一集劇情講述為推廣人胎素療程，包家勉（丘梓謙飾）信心滿滿在酒店舉辦「注射團」，出席的都是包家富貴親友，「打頭陣」的子廉（吳天佑飾）及蘇太接受注射後因嚴重不適送院急救，慶曆集團聲譽受損……向來奸險的龐喆（李成昌飾）乘機要求包勉辭職，善昱（蔣家旻飾）懷疑龐喆早知人胎素有問題，與父親龐喆屢生矛盾……另一邊廂，心痛兒子家勉的頌星（陳煒飾），為救家勉出盡辦法，更阻止包希仁（馬德鐘飾）繼續負責案件，埋下了二人嚴重矛盾的伏線……



蔣家旻呢個Look真係好靚。（官方提供圖片）

非常檢控觀丨Angel感激幕後同事成就靚樣

當晚一集最大亮點，是蔣家旻Angel的顏值。雖然是次並非Angel首度飾演富家女，但這次Angel由出場開始，已吸引不少網民留言大讚「靚女」，尤其在酒店的斜肩上裝、配以悠閒草帽及鮮色織物大型花花耳環，亮麗之餘相當搶眼；加上角色善昱人設偏向睿智兼有氣質，令Angel整體感覺十分討好；由於Angel多以粉色系亮相，有網民笑言：「粉紅色勁襯Angel。」

呢個Look都夠晒搶。（官方提供圖片）

談到顏值吸獲不少正評，Angel受訪時坦言很開心，並笑指「馬神」馬德鐘也有正評她：「好多謝網民嘅讚賞，真係太過獎。其實套劇係3年前拍，無諗過播出後會有呢啲comments，馬神都有同我講過，話我喺劇入面好靚好精靈。雖然我都唔知點解，但一定要多謝監製同埋幕後同事，因為監製阿Lam一直好注重女演員出鏡靚唔靚，對造型好有要求，所以拍攝時，攝影師、燈光師、導演全部都會好專業、好用心去捕捉所有女演員最靚嘅角度。拍嗰陣我都冇諗太多，都係專注點樣演好啲戲。」

Angel笑指馬德鐘亦有正評她：「馬神都有話我喺劇入面好靚好精靈。……一定要多謝監製同埋幕後同事……拍攝時，攝影師、燈光師、導演全部都會好專業。」（官方提供圖片）

Angel續指：「我相信每個女演員都好希望出鏡畀人讚靚，無論係造型定係妝容。」對於被指連小飾物等配件也花盡心思，Angel透露有出動私伙：「我自己真係買咗好多（飾物）去配合角色，另外有啲首飾係公司嘅，都要讚吓幕後designer同事品味好好。」

非常檢控觀丨吳天佑「超級巨胸」成功搶鏡

另一對吸睛藝人，還有飾演包子廉的吳天佑及其女伴的「東張女神」黎寬怡貓仔。劇情講述二人身穿泳衣在酒店嬉鬧暢泳，雖然只是很短的場口，嚴格來說更並非場口重點，但二人仍憑藉完美Body及超親密互動贏取焦點，當中穿起彩藍三點式、盡顯零贅肉弗爆身材的貓仔，整個人撲向「超級巨胸」天佑一幕，更是睇到網民嘩嘩聲。

穿起彩藍三點式、盡顯零贅肉弗爆身材的「東張女神」黎寬怡，整個人撲向「超級巨胸」吳天佑，睇到網民嘩嘩聲。（官方提供圖片）

吳天佑胸肌同燦爛笑容都好搶。（官方提供圖片）

在劇中擁有迷人笑容、及純真性格的吳天佑，是無綫知名大隻仔，藝訓班畢業後，憑着帥氣健碩外形及好口才，做過不少主持工作，包括《流行都市》及《香港原味道》，並於2018年開始參與劇集拍攝，先後演出過《愛．回家之開心速遞》、《C9特工》、《機場特警》、《香港愛情故事》等，吳天佑還是一個愛狗之人，養了三隻法國鬥牛犬，為狗狗開設IG帳戶之餘還帶着牠們一起開廠。

在劇中擁有迷人笑容、及純真性格的吳天佑，是無綫知名大隻仔。（官方提供圖片）